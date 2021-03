Il cantante campobassano Tony Dallara: a 84 anni ho dovuto affittare un’ambulanza per vaccinarmi

«Spero di tornare in Molise almeno per sentire il profumo di casa»

Il nome Antonio Lardera dice poco. Perché il vincitore del Festival di Sanremo nel 1960 con “Romantica” è conosciuto in Italia e all’estero come Tony Dallara. Il noto cantante, nato a Campobasso (giugno del 1936) ha vissuto una vera e propria odissea legata all’emergenza Covid e ha voluto raccontarla ai microfoni della trasmissione Mattino 5 in onda su Canale 5. Costretto su una sedia a rotelle, il cantante (che vive a Milano) per far il vaccino, ha dovuto affittare un’ambulanza pagando 125 euro. «Avevo chiesto la vaccinazione a casa visto che ho difficoltà a camminare. Nessuno mi ha mai risposto e per farmi il vaccino ho dovuto pagare di tasca mia un’ambulanza, perché costretto a muovermi in carrozzina. Il 2 aprile farò il richiamo e credo che dovrò nuovamente prendere l’ambulanza pagando di tasca mia. Sono arrabbiato perché non avevo chiesto un trattamento privilegiato, ma solo la possibilità di essere vaccinato a casa perché ho difficoltà di movimento. ci sono tanti che fanno i furbi mentre io che sono onesto mi dovrò pagare di nuovo tutto da solo. Non è questa la maniera di agire». Dallara ha poi ricordato le proprie origini: «Sono molisano, spero di tornare in Molise almeno per sentire il profumo di casa. Aspetto fiducioso una chiamata»