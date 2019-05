Il candidato alle Europee Massimo Paolucci a sostegno di Antonio Battista

L’onorevole Massimo Paolucci, candidato di Articolo Uno alle Europee nelle liste Pd-Pse per la circoscrizione Sud, è intervenuto in un incontro a sostegno del sindaco, Antonio Battista, in corsa per la riconferma a Palazzo San Giorgio. «Non fatevi ingannare da Di Maio che si spaccia per paladino del Sud, ma è un servo sciocco della Lega contro il Mezzogiorno. Ai Comuni e agli altri Enti locali sono state tagliate risorse importanti e serve riconfermare amministratori come Battista che hanno saputo lavorare bene garantendo i servizi essenziali». Presenti all’incontro anche la deputata di LeU, Giuseppina Occhionero, l’ex senatore Augusto Massa, Danilo Leva e Francesco Totaro.