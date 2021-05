Il campus del Cus Molise 2021 rientra nel progetto Educamp del Coni

Un’altra grande novità per il Campus del Cus Molise 2021. Sarà un’estate diversa e se possibile, ancora più bella quella che si apprestano a vivere al Centro Universitario Sportivo del Molise visto che il Campus è rientrato nel progetto Educamp Coni. Un riconoscimento al lavoro svolto nel tempo che permetterà al centro estivo di ampliare ulteriormente i propri orizzonti e di regalare ai bambini che decideranno di vivere l’estate sotto i colori del Cus un’ulteriore crescita sotto tutti gli aspetti. Si aggiunge dunque un altro tassello grazie alla collaborazione con l’ente di via Carducci presieduto da Vincenzo D’Angelo per la crescita dello sport partendo dai più piccoli. Per il Cus Molise, sempre al passo con i tempi, è la conferma che il lavoro di squadra vince sempre. Nell’ambito degli Educamp Coni, i ragazzi, perseguendo un obiettivo concreto (giocare, socializzare con i compagni, imparare i vari sport, partecipare alle attività educative e ricreative, ecc.) applicano e mettono in gioco le proprie conoscenze e abilità pregresse creando una situazione ideale per l’apprendimento di quelle nuove. In questo modo, l’esperienza nelle varie discipline è facilitata da un metodo che potremmo sintetizzare in: SPERIMENTO – GIOCO – APPRENDO. Infatti, nell’arco della giornata sono previste lezioni, momenti ricreativi, di condivisione e riflessione sulle attività svolte. La strategia seguita è quella della “Peer Education”, letteralmente: “Educazione fra pari o dei pari”, che consiste in una strategia educativa volta ad attivare un processo spontaneo di passaggio di conoscenze, emozioni ed esperienze da parte di alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status. La Peer Education si presenta, oggi, come uno dei percorsi educativi più promettenti, in particolare per la prevenzione dei comportamenti a rischio fra gli adolescenti. Ci saranno tecnici qualificati e ragazzi laureandi presso l’Università degli Studi del Molise che, sotto la guida del capo campus Mario Faraone, faranno compagnia ai bambini. Per vivere un’estate in totale sicurezza ma all’insegna del divertimento.