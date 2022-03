Il Campobasso vuole ipotecare la salvezza. C’è l’ostico Latina a Selva piana

I Lupi per chiudere il cerchio con la simbolica quota 40. E magari spingersi oltre con gli obiettivi…

Si torna a giocare alle 14,30 per la quartultima uscita casalinga dell’anno. Campobasso-Latina a Selva piana, ovvero la sfida che può consentire ai Lupi di ipotecare la salvezza raggiungendo quota 40 in caso di vittoria. Ma attenzione ai pontini, squadra da prendere con le pinze, schizzata in alto dopo l’avvio stentato in campionato. Fu proprio il match dell’andata (con un sonoro 4 a 1 in favore dei nerazzurri) a fungere da trampolino di lancio per la furiosa rimonta, culminata con l’aggancio in zona playoff. Un girone dopo, c’e’anche il Campobasso a sognare posizioni più nobili di classifica….

Pace out, torna Emmausso. In attesa di recuperare i due match di recupero calendarizzati (il primo, mercoledì 23 con la Turris), i rossoblù sono chiamati a trovare ulteriore continuità. Spazio per qualche cambio di formazione con tante gare ravvicinate. Uno, e’obbligatorio, vista l’assenza di Pace squalificato, pronto ad essere sostituito da Vanzan. Davanti potrebbe rivedersi Emmausso, così come Merkaj, assente dal 1′ nelle ultime uscite. In porta, nonostante la ripresa di Zamarion, potrebbe toccare ancora ad un positivo Raccichini, che ha recuperato punti nelle gerarchie.

Previsto infine un buon pubblico sugli spalti. Il buon momento della squadra e la promozione lanciata dalla società (pack finale a 10 euro a partita) rappresentano ottimi richiami per numeri incoraggianti al botteghino.