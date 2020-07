Il Campobasso trova un altro “sì”, Damiano Menna resta in rossoblù

Un difensore di grande spessore tecnico che unisce professionalità e dedizione al lavoro di squadra, il classe ‘95, Damiano Menna sarà ancora un Lupo a disposizione di mister Cudini per la stagione 2020/21.Un colloquio propositivo e risolutore quello avuto tra il calciatore abruzzese e i dirigenti della società i quali, in queste ore, hanno trovato l’accordo per il rinnovo del contratto,nell’attesa di ultimare solo le ultime formalità. Un altro elemento di assoluto valore va quindi ad unirsi ai giocatori riconfermati e già annunciati nei giorni scorsi (Candellori, Brenci, Tenkorang, Bontà, Vanzan, Dalmazzi). Damiano Menna non sarà l’ultima operazione sul fronte rinnovi, il responsabile dell’area tecnica Luigi Mandragora e il diesse Stefano De Angelis annunciano novità imminenti, con i vari confronti che proseguono senza sosta per permettere una ponderata e allo stesso tempo efficiente composizione dell’organico rossoblù.