Il Campobasso torna in Lega Pro, “le emozioni” dei tifosi (INTERVISTE)

Domenica 13 giugno 2021. Una data che resterà indelebile nei cuori dei tifosi de Campobasso. Dopo oltre trent’anni la formazione del capoluogo di regione torna nella terza serie nazionale, appena un gradino sotto la cadetteria. Dopo il triplice fischio dell’arbitro che ha sancito la matematica promozione dei Lupi, i tifosi si sono riversati per le strade del capoluogo dove ha preso il via una lunga festa terminata solo a notte fonda quando la squadra è tornata in contrada Selvapiana. Nel servizio di Leandro Lombardi e Cosimo Santimone le emozioni dei tifosi rossoblu.