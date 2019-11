Il Campobasso torna al successo con il Chieti: ad Ortona basta Alessandro

Al 55′ la rete del successo rossoblù in campo neutro e senza l’appoggio dei tifosi cui la trasferta era stata vietata in settimana

ORTONA. Il Campobasso torna al successo nell’anticipo di oggi, sabato 23 novembre, e lo fa sul neutro di Ortona battendo di misura il Chieti con un gol di Alessandro al 55′ che sfrutta un’azione travolgente di Zammarchi dalla destra con il pallone respinto in modo imperfetto da Camerlengo che gli consente di insaccare a porta ormai sguanita. Dopo il vantaggio i rossoblù controllano e si rendono pericolosi più volte in contropiede e, non riuscendo trovare il gol della sicurezza, tengono comunque il punteggio in bilico fino alla fine.

Al triplice fischio, non hanno potuto esultare i tifosi rossoblù sul campo a causa del divieto per la trasferta disposto in settimana dalla Prefettura di Chieti, ma si sono fatti “sentire” attraverso i social dopo il 4-4 casalingo con il Fiuggi di sei giorni fa in cui più qualcuno chiedeva l’esonero di mister Cudini. Una vittoria che, comuque, dovrebbe riportare un po’ di serenità nell’ambiente, ma per raggiungere obiettivi di un certo prestigio manca ancora la tanto agognata continuità e chissà che la vittoria di Ortona non possa aprirgli strada.