Il Campobasso suona la nona, superata per 5-0 la Virtus Gioiese

Campobasso-V.Gioiese 5-0

Campobasso: Pinto, Martino, Colombo, Ioio, Cavallini, Fazio, Franchi, Traorè, Ripa, Lombari, Vanzan. All. Di Meo

V.Gioiese: Cazaux, Riccio, Faiella, Vessella, Leonetti, Gaetano, Massaro, Ciardiello, Dello Iacono, Barone, Fiorillo. All. Ferrucci

Marcatori: 9° e 44° Ripa, 60° Lombari, 64° Tizzani, 80° Vanzan

Nona gara di campionato e nona vittoria per il Campobasso di mister Di Meo. I rossoblù hanno avuto agevolmente la meglio sulla Virtus Gioiese, imponendosi per 5-0 e conquistando tre punti che consente alla squadra del capoluogo di consolidare la prima posizione in classifica.

Per i padroni di casa sono andati a segno Ripa con una doppietta nel primo tempo, Lombari, Tizzani e Vanzan nella ripresa.

Prosegue, dunque, la cavalcata vincente del Campobasso che in settimana incontrerà il Ripalimosani in Coppa Italia.