Il Campobasso sulla prima pagina del Corriere del Sport, ancora una ribalta nazionale per i rossoblù

Ancora una ribalta nazionale per il Campobasso che oggi, martedì 12 gennaio, si ritrova in prima pagina sul Corriere dello Sport. Ed erano veramente molti che i rossoblù non avevano una vetrina di tale importanza. Si parla sempre del nuovo socio americano Rizzetta e di un’Italia che piace agli Usa. E all’interno, precisamente a pagina 24, un’intera pagina dedicata ai molisani con una grande foto dei tifosi del lupo. Insomma un periodo importante per il calcio campobassano, sia per i risultati attuali, ma soprattutto per i progetti futuri. Che stanno attirando l’attenzione dei media nazionali.