Il Campobasso stravince il derby. Fazio campione di sportività (LE FOTO)

REDAZIONE SPORT

Il Campobasso mette le mani sul derby con pieno merito dominando il match contro l’Isernia. Il finale recita 3-0, ma sarebbe potuta finire davvero in goleada. Troppa la differenza, alla lunga, tra le due squadre. I pentri però schiumano di rabbia per un episodio accaduto al 22’ del primo tempo: Fazio si porta la palla in fallo laterale ma l’arbitro lo concede agli ospiti. L’assistente, intanto, alza la bandierina per poi riabbassarla e Marchetti, convinto del fischio dell’arbitro, prende ingenuamente la palla con le mani. E’ giustamente rigore per i biancocelesti. Attimi concitati, Albino Fazio si prende la responsabilità di batterlo e prende una decisione che lascia sbigottiti tutti calciando il pallone fuori volontariamente. Il pubblico di casa scatta in piedi per applaudire il campobassano capitano dell’Isernia, i tifosi di sponda opposta contesteranno per il resto della partita il giocatore. La decisione è stata sua, senza l’assenso di mister Silva.

Sul campo, Cogliati la sblocca poco prima del riposo con una grande rasoiata. Poi rigore per i rossoblù fallito da Giacobbe che si rifà poco dopo con una rete d’alta scuola. Tris, ancora dagli undici metri, di Alessandro. Un successo che proietta i Lupi ai margini della zona playoff.