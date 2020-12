Il Campobasso sorride: Covid alle spalle, la rosa è al completo. E domenica c’è il big match con il Notaresco

Sembra passata una eternità da quel venticinque ottobre, ultima uscita ufficiale – peraltro vincente – del Campobasso in campionato. Quarantacinque giorni dopo, il Lupo rimette le carte sul tavolo per una nuova sfida. Può finalmente sorridere, intanto, per recuperi preziosi ed allenamenti a pieno regime agli ordini di mister Cudini, concentrato, come il resto del gruppo, sulla sfida di cartello in programma domenica contro quella che è pur sempre capolista del girone, il Notaresco.

Qualche acciacco in mediana e in attacco (Tenkorang, Corda, Sforzini) ma davvero poca cosa rispetto alle apprensioni dovute al Covid. Il tecnico, pronto a sfidare il suo passato, ha buone possibilità di avere tutti a disposizione per i novanta minuti che dovranno dare un nuovo segnale al campionato. Non è bastato l’avvio sontuoso per restare davanti. Complice la gara in meno (Albalonga) i rossoblù hanno potuto soltanto osservare gli altri, incassare il sorpasso temporaneo di Recanatese e dello stesso Notaresco, prossimo avversario in un Romagnoli che resterà triste e deserto soltanto per cause di forza maggiore.

In un contesto normale, dando spazio all’immaginazione, sarebbe stato lecito attendersi il pubblico delle grandi occasioni. Campobasso, ritrovato l’entusiasmo e prospettive ambiziose per il futuro grazie ad una società sempre più solida, avrebbe risposto con numeri sontuosi, magari pareggiando il sold-out dello scorso primo marzo con l’Agnonese. Quella risposta, che dovrà palesarsi in forma diversa, arriverà sicuramente in via telematica. Le società, infatti, possono trasmettere in diretta i match attraverso i propri canali ufficiali proprio in concomitanza con le porte chiuse. Il cuore rossoblù, c’è da scommetterci, batterà attraverso lo streaming. le.lo.