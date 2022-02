Il Campobasso sogna il colpaccio: c’è il Palermo a Selva piana

Gli ultimi risultati positivi e l’avversario dal blasone indiscusso hanno prodotto un primo risultato: riportare il pubblico in massa a Selva piana. Non ci sarà il sold-out, salvo miracoli, ma i dati sulla prevendita danno ottime indicazioni su questa Campobasso-Palermo dal fascino assicurato. A poche ore dalla chiusura, si sfiorano i 2000 biglietti staccati, con l’anello superiore della Nord (a prezzo calmierato) ormai prossimo al tutto esaurito. Una “Giornata Rossoblù” – la seconda in stagione – che porterà in dote un colpo d’occhio importante, un primo tassello alla vigilia di una sfida che può regalare sorprese.

Dubbi e certezze per Cudini. Rinfrancato dai quattro punti nelle due spedizioni in terra pugliese, il Lupo arriva ai novanta minuti di domani (start alle 17,30, diretta Sky) con la consapevolezza di non aver nulla (o quasi) da perdere. Davanti c’è un Palermo di Silvio Baldini che staziona in alto ma che non decolla, ormai lontano dal treno primo posto occupato con autorevolezza dal Bari. Rimontato dal Messina nell’ultimo turno, e staccato dalle rivali Avellino e Monopoli, è chiamato a vincere per recuperare terreno. Una pressione sulla quale può far leva un Campobasso rinvigorito, che recupera Menna e Bontà (reduci da squalifica), e ancora in apprensione per Dalmazzi (in forte dubbio), pedina quest’ultima che tiene in preallarme Magri e Sbardella.

L’allergia casalinga – unico successo datato 3 ottobre – può essere superata soltanto con una prova di coraggio, gagliarda, affidata alla completa batteria di attaccanti a disposizione del tecnico. Qui i dubbi maggiori a 24 ore o poco più dal match: oltre a Rossetti ed Emmausso, che sembrano effettivamente avanti nel borsino, se la giocano Merkaj, Di Francesco, Bolsius e Liguori. Artiglieria corposa per tre sole maglie dal primo minuto. le.lo.