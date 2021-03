Il Campobasso sbatte sul muro Montegiorgio (0-0). Ai Lupi stavolta manca la zampata vincente

Il Campobasso viene fermato sullo 0-0 dall’ordinato Montegiorgio, che pur senza strafare riesce a tenere a bada una capolista oggi sbiadita, incapace di trovare la zampata vincente. Dopo un primo tempo tutto sommato convincente anche sul piano delle occasioni, i Lupi di Cudini (nonostante un calcio rigore negato nel finale) sono via via mancati nella produzione di palle gol, offrendo un possesso palla troppo lento per scardinare una difesa fin qui sontuosa nelle gare interne (solo 5 gol subiti). Pur tuttavia, nonostante le vittorie di Notaresco e Castelnuovo, i Lupi mantengono la vetta della classifica.

Torna Cogliati, confermato Ladu. L’undici scelto da Cudini non si discosta molto da quello visto all’opera contro il Castelfidardo. In attacco si rivede Cogliati, che vince il ballottaggio con Rossetti; Ladu confermato in mediana, nella linea a 4 difensiva ci sono i titolarissimi. Primo squillo Lupo al 3′: Cogliati si libera al tiro dal limite dell’area ma non inquadra la porta. Replica dei locali, minacciosi al 9′ (sarà l’unico break) con una rapida ripartenza conclusa di poco a lato in diagonale da Pampano, defilato sulla destra. Gara subito frizzante: al 13′ ottima occasione ancora per i Lupi dopo combinazione stretta Esposito-Vitali, Cogliati alza un pallonetto su Gagliardini ma il pallone viene disinnescato dalla difesa nei pressi della linea di porta. Con il passare dei minuti l’undici di Mengo si abbassa in maniera più marcata nel tentativo di togliere spazi e profondità alla capolista. Ne viene fuori una fase centrale di tempo di chiara gestione-Campobasso, pur senza grosse occasioni. Una fiammata improvvisa sblocca la fase di stallo al 31′: Esposito, con una magìa di tacco che elude l’intervento di due difensori, libera al tiro Candellori. L’otto calcia forte sul primo palo ma non riesce a centrare il bersaglio grosso. Stessa sorte per la doppia occasione intorno al 37′: sempre Candellori, sempre da sinistra, si infrange sul muro difensivo da buona posizione. Poco dopo, Ladu, prova la sortita dai sedici metri: l’ex Lanusei spedisce di un metro a lato. Preme il Campobasso sul finale di tempo: terza conclusione di giornata per Cogliati, respinta da Gagliardini al 42′. Nonostante gli ottimi presupposti creati, regge il muro del Montegiorgio al termine della prima frazione.

Le difficoltà negli ultimi sedici metri. Tema della gara che non cambia nella ripresa: Campobasso in totale proiezione offensiva, padroni di casa rannicchiati con densità a difesa dello 0-0. Ciò che manca sono le occasioni. Al 18′ Cogliati gira timidamente di testa su angolo di Esposito: Gagliardini blocca sicuro. Minuto venticinque: uno svarione di Raccichini in uscita rischia di costare caro al Campobasso: Cuccù conclude debolmente a porta sguarnita, Menna riesce a salvare in extremis in angolo. La migliore occasione del secondo tempo capita al 33′: Candellori sguscia via, cross basso e Cogliati non inquadra lo specchio da due passi. Cudini si gioca la carta Rossetti al posto di Ladu nel tentativo di dare più peso all’attacco. All’87’ serpentina prolungata di Esposito in area, al momento del tiro viene atterrato ma l’arbitro estrae il giallo per simulazione. Un episodio che farà discutere, considerato anche che sullo sviluppo dell’azione il pallone era terminato in rete. Nuova chance al 91′: cross di Candellori, gira debolmente Rossetti tra le braccia del portiere. L’ultimo pericolo è però di marca Montegiorgio: Mandolesi chiama all’intervento importante Raccichini, scongiurando la beffa e tenendo in salvo almeno lo 0-0. Un punto al “Tamburrini” che fa classifica per i Lupi, ma attenzione alle inseguitrici, ora più vicine. le.lo.

MONTEGIORGIO (4-4-2): Gagliardini, Gnaldi, Tempestilli, Omiccioli, Ficola, Perini, Misin, Pampano (67’Mandolesi), Trillini (63’Albanesi), Cuccù (88’Montanaro), Zancocchia (80’Santoro). Allenatore: Eddy Mengo

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Fabriani, Vanzan, Ladu (78’Rossetti), Menna, Dalmazzi, Bontà (82’Tenkorang), Candellori, Cogliati, Esposito, Vitali (66’Mancini). Allenatore: Mirko Cudini

Arbitro: Mihalache di Terni

Ammoniti: Bontà, Fabriani, Ladu (C), Cuccù, Misin (M)