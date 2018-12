Il Campobasso sbatte contro la Sammaurese: 0-0 nell’ultima gara dell’anno. Giacobbe sbaglia un rigore

Si chiude con un pareggio (e dieci punti in quattro giornate) il 2018 del Campobasso di Bagatti che, al Selva Piana, non va oltre lo 0-0 contro l’arcigna Sammaurese. Gara bloccata e con poche emozioni, i rossoblù hanno l’unica chance colossale per portare a casa il match a metà primo tempo su calcio di rigore: Giacobbe si fa parare il tiro dal dischetto dal classe ’99 Baldassarri.

Ripresa spezzettata con pochi sussulti e nessun rischio dalle parti di Sposito. Ciò non pregiudica gli applausi, da parte del pubblico presente, per un Campobasso imbolsito ma comunque in serie positiva da quattro turni. L’obiettivo salvezza diretta resta alla portata dei Lupi.