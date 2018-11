Il Campobasso “sbarca” all’Aragona di Vasto per una sfida delicata

REDAZIONE SPORT

Con la consapevolezza che le giornate passano ma i risultati continuano a latitare, il Campobasso affronta oggi pomeriggio il terzo turno infrasettimanale del campionato e fa visita alla Vastese. Match ostico, dicono gli esperti, e c’è da crederci. L’ex Del Duca e compagni, partiti con ambizioni di playoff, sono impelagati nella zona playout e cercano disperatamente di uscirne dopo una partenza veramente disastrosa. Dieci punti in classifica (come i rossoblù al netto della penalizzazione, ndr), arrivano dalla sconfitta di Pineto e all’Aragona non hanno mai perso, pur vincendone solo una e pareggiandone ben quattro. Dunque, per violare il fortino adriatico servirebbe la classica impresa, quella che manca da troppo alla truppa del capoluogo.

I PRECEDENTI. Di gare contro gli abruzzesi ne sono state giocate parecchie. L’ultima però non va assolutamente “imitata”: con Masecchia in panchina giunse un ko perentorio (4-0) che fiaccò ogni tipo di velleità da parte dei Lupi. Poi seguirono anche fatti violenti per i quali oggi è stata vietata la trasferta al tifo di fede campobassana. Ma in passato si è vinto (e anche bene) a Vasto. Per esempio due anni fa, con un 2-1 a sorpresa da parte dei ragazzi di Novelli. Andando più indietro, nel campionato ‘99/’00 in C2, quello della promozione, fu dolce la vittoria di Mitri e compagni, e nel conto bisogna mettere pure il blitz targato Teta (dicembre 2008).

POCHI CAMBI. Difficilmente muterà qualcosa nelle scelte tecniche. Il pacchetto difensivo conterà sempre su Magri e D’Orsi al centro, Tommasini a sinistra e Di Pierri a destra. Danucci resta favorito su Diop, gli interni dovrebbero essere Da Dalt e Antonelli mentre Merio sarebbe confermato trequartista. Non risultano nell’elenco dei convocati né Improta né Branicki: ufficialmente è scelta tecnica ma alla base c’è un rapporto ormai logoro. Entrambi sono nella lista di chi lascerà la squadra a dicembre. Arbitra il match il signor Domenico Mirabella della sezione di Napoli, assistito da Paolo Cipolletta e Antonio Aletta di Avellino.

Queste le parole di Francesco Antonelli al termine del match col Montegiorgio: «Il mio è stato un gol fortunoso ma è valso il pari, che è merito di tutta la squadra. A livello fisico non credo ci siano problemi, ci sono stati errori individuali, ma l’atteggiamento generale è stato abbastanza buono considerando che avevamo lavorato solo tre giorni col mister. C’è da migliorare, siamo consapevoli che la responsabilità è tutta nostra, anche perché non siamo così scarsi come dicono i risultati. Probabilmente c’è un problema mentale, non è facile giocare davanti a un pubblico che giustamente fischia».