Il Campobasso rifila una sestina all’Alto Casertano

REDAZIONE SPORT

Altre sei reti per il Campobasso nell’amichevole di questo pomeriggio contro l’Aurora Alto Casertano. I rossoblù sono andati a segno tre volte per tempo: ha sbloccato la situazione Daniel Giampaolo, subito seguito da una grandissima botta dalla distanza di Alessandro che si è insaccata alle spalle del portiere campano. Prima del riposo Dalmazzi ha insaccato il tris. Nella ripresa Cudini ha fatto girare tutti i suoi effettivi: in gol ancora Giampaolo, La Barba ha timbrato il 5-0 e la sestina finale ha portato la firma di Brenci. Tra le fila ospiti l’indimenticato Gaetano Poziello che, a 45 anni, ha ancora un tocco di palla invidiabile. Tanti tifosi presenti ed entusiasti per quanto visto in queste prime tre amichevoli estive.

CAMPOBASSO-AURORA CAPRIATESE 6-0

Reti: Giampaolo, Alessandro, Dalmazzi (pt); Giampaolo, La Barba, Brenci (st).

Campobasso: Natale, Fabriani, Vanzan, Pizzutelli, Menna, Dalmazzi, Tenkorang, Candellori, Musetti, Alessandro, Giampaolo. A disp.: Tano, Martino, La Barba, Pistillo, Cafiero, La Vecchia, Brenci, Bontà, Energe, Njambe, Della Ventura, Agostinelli. All. Mirko Cudini.

Aurora Capriatese: Amato, Scasserra, Laurelli, Saulino, Gatta, Cambio Ant., Mandolfo, Cambio G., Potena, Sisti, Caterino. A disp.: Delli Carpini, Amato D., Volpe, Savio, Cambio P., Di Gregorio, Poziello, Forte, Cambio D.. All. Angelo Marcaccio.

IN EVIDENZA, L’INTERVISTA A MISTER CUDINI