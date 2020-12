Il Campobasso perde vetta e imbattibilità a Castelnuovo Vomano (2-1). Rossoblù opachi e arrabbiati

Una domenica nera, la più brutta del 2020. Il Campobasso perde la testa della classifica e un’imbattibilità di 24 turni sul campo del Castelnuovo Vomano, che opera il sorpasso in classifica e invita i Lupi a delle riflessioni, seppur con una attenuante di grosse proporzioni. L’undici rossoblù regala un tempo, ed è qui la colpa, reagisce con forza nella ripresa, ma nell’economia del match pesa fortemente l’espulsione di Bontà al 58′, nel momento di maggiore pressione nella metà campo avversaria. Dal possibile 1-1 per un calcio di rigore reclamato a gran voce, si è passati all’inferiorità numerica, decretata per doppio giallo da simulazione. Qui si è spenta ogni velleità di recupero, con unica nota positiva che arriva dalla prima segnatura di Sforzini a tempo abbondantemente scaduto.

Primo tempo di sofferenza, Lupi ingabbiati. A settanta giorni di distanza dall’ultima trasferta sul campo del Castelfidardo, Cudini sceglie la continuità. Due i cambi rispetto all’undici che ha rifilato il poker al Notaresco: in porta c’è Piga, davanti torna Zammarchi in sostituzione dello squalificato Vitali. Avvio frizzante con un’occasione per parte. Al 3′ Esposito libera al tiro Cogliati: Natale in uscita bassa riesce a respingere. Un minuto dopo pericolosissimo il Castelnuovo, che chiama all’intervento Piga con una conclusione potente di Emili, entrato in area indisturbato. Le previsioni della vigilia non tradiscono: il pressing dei locali e il campo piccolo tolgono linee di passaggio ai rossoblù nei primi 20′. A ciò va ad aggiungersi la distrazione difensiva che costa cara ai Lupi al 23′: Sanseverino sguscia, riesce a far pervenire un traversone basso da destra, D’Egidio anticipa tutti e spedisce alle spalle di Piga da pochi passi. Il colpo non scuote il Campobasso, pressato a tutto campo e troppo lento nella manovra. Soltanto negli ultimi cinque minuti della prima frazione la squadra di Cudini riesce a fraseggiare con più continuità. L’occasione più ghiotta, l’unica dopo lo 0-1, giunge al 45′ direttamente da calcio d’angolo di Vanzan con traiettoria beffarda: il pallone picchia sul palo ma non viene ribadito in rete. Si va a riposo.

La reazione e l’espulsione di Bontà che chiude i giochi. In avvio di ripresa, Candellori scalda le mani a Natale dopo appena un 1′. Al 3′ Vanzan effettua un tiro cross che spedisce sullo stesso portiere, bravo in respinta. E’ un Campobasso più intraprendente e con più ritmo: lo ribadisce ancora Candellori al 7′, la cui conclusione dal limite dopo appoggio di Esposito finisce di poco a lato. Nuova occasione all’11’: cross di Zammarchi in corsa dalla destra, Cogliati si gira ma batte sull’esterno della rete. Si arriva dunque al 13′, minuto in cui di fatto si decide la partita: Esposito serve Bontà, steso in area. Sembra rigore netto, ma l‘arbitro ammonisce per simulazione il centrocampista rossoblù. E’ il secondo giallo che sa di beffa: Lupi in 10. Il pomeriggio nero prosegue al 16′: la prima iniziativa della ripresa del Castelnuovo vale il 2-0 con D’Egidio dalla distanza. La gara ha poco altro da dire. Sforzini trova proprio sul gong la prima rete con la sua nuova maglia al 94′, ben servito da Esposito. Ma non c’è più tempo per Campobasso arrabbiato e sconfitto dopo 24 partite di imbattibilità. Contro il Vastogirardi servirà una reazione d’orgoglio. E l’episodio-Bontà, c’è da giurarci, farà discutere. Le.Lo.

CASTELNUOVO VOMANO (4-3-1-2): Natale, Sanseverino, Seck, Casimirri, Loviso, Terrenzio, D’Egidio, Croce, Faggioli, Emili Lor., Di Ruocco. A disp.: Porrini, Olivi, Morganti, Bregasi,, Basilico, Emili Leo., Gentile, Fidanza, Foglia. All.: Guido Di Fabio

CAMPOBASSO (4-3-3): Piga, Fabriani (46’Martino), Vanzan, Brenci (62′ Sforzini), Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Esposito, Zammarchi (62′ Tenkorang). A disposizione: Raccichini, Sbardella, Capuozzo, Pontillo, Caricati, Di Domenicantonio. All.: Mirko Cudini

MARCATORI: 23′ e 62′ D’Egidio , 94′ Sforzini (Cb)