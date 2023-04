Il Campobasso passa a fatica sul Guglionesi: +2 sull’Isernia a 3 giornate dalla fine

Campobasso-Guglionesi 1-0

Campobasso: Pinto, Tizzani, Colombo, Ioio, Sabatino, Fazio, Potenbza, Traorè, Ripa, Vanzan, Lombari. All. Di Meo

Guglionesi: Drame, Terzano, Colucci, Sacchetti, Espasa, Lembo, Preziuso, Valenti, Pignatta, Di Tella, Tume. All. Saccomandi

Arbitro: Manis di Oristano

Marcatori: 57° Potenza

Vittoria fondamentale per il Campobasso che conserva i due punti di vantaggio sull’Isernia quando mancano tre giornate alla fine del campionato. Contro il Guglionesi non è stata una gara agevole per i rossoblù che hanno faticato più del previsto, soprattutto durante la prima frazione di gioco che è terminata a reti inviolate.

La svolta è arrivata al 57° grazie ad un gol di testa di Potenza che ha raccolto un traversone proveniente dalla destra. Gli ospiti ci hanno provato in più di una circostanza, senza mai impensierire seriamente Pinto. Al 70° occasionissima per i lupi che hanno sprecato sull’asse Franchi, Villari, Traorè.

Qualche sofferenza di troppo nel finale, ma la squadra di Di Meo è riuscita a portare casa tre punti di vitale importanza. Il margine di vantaggio in classifica resta invariato in virtù della netta vittoria dell’Isernia che ha passeggiato sul Pietramontecorvino che sarà anche il prossimo avversario del Campobasso.

In foto di copertina l’omaggio dei tifosi del Guglionesi a Traorè: foto pagina Facebook Campobasso 1919