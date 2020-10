Il Campobasso ospita la matricola Matese: Zammarchi-Vitali per una maglia. Quattro rinvii nel girone F

Cresce la preoccupazione sul fronte Covid, ma il Campobasso è chiamato a non distrarsi nella seconda sfida interna consecutiva. A fare visita ai rossoblù la matricola Matese Fc, tre punti conquistati fino a questo momento (frutto del convincente successo contro l’Olympia Agnonese) e di due sconfitte. I biancoverdi hanno disputato soltanto quattro gare: contro l’Aprilia – nel match rinviato la scorsa settimana – si giocherà il prossimo 4 novembre.

Cudini punta su un gruppo collaudato: ballottaggio tra gli under. La formazione rossoblù non dovrebbe discostarsi molto da quella vista all’opera contro il Montegiorgio. In questo momento, il tecnico rossoblù preferisce scommettere sulla continuità pur disponendo di una rosa ampia che consente di produrre soluzioni in tutte le zone del campo. Gli unici dubbi riguardano la porta (Piga o Raccichini), e il patrner offensivo degli intoccabili Esposito-Cogliati. Qui si giocano una maglia Zammarchi (tornato in gol domenica scorsa con una acrobazia di Tottiana memoria) e il giovane promettente Vitali, che ha ben figurato nelle prime giornate di campionato al fianco dei due big. La mediana dovrebbe restare ‘senior’: Brenci, Candellori e Bontà danno ampie garanzie all’ex tecnico del Notaresco. Tenkorang scalpita ed è pronto a subentrare a gara in corso. La sfida contro i campani allenati da Urbano sarà diretta dal sig. Mastrodomenico di Policoro.

Si gioca il derby Olympia Agnonese – Vastogirardi. Minaccia Covid: ben 4 rinvii nel girone F. Sempre con inizio alle 14,30 si giocherà la quinta giornata (o ciò che ne rimane) del girone F. Ben quattro i rinvii per covid, in ultimo quello tra Giulianova ed Albalonga. Non si disputeranno neanche Pineto-Recanatese, Rieti-Porto S.Elpidio e Aprilia-Vastese. Tutto pronto invece per il derby molisano tra Olympia Agnonese (ferma a 0 punti) e il buonissimo Vastogirardi di Prosperi, che ha raccolto già sette punti nelle prime quattro uscite. Per provare ad invertire la rotta, i granata hanno piazzato tre colpi di mercato alla vigilia: arrivano l’attaccante Mbuba, proveniente dalla serie B belga, l’esterno d’attacco Spanò e il centrale difensivo croato Ante Melvan (ex Budoni, serie D). Senigagliesi potrà contare su di loro nel match che dovrà per forza di cose dare uno scossone alla classifica. L.L.