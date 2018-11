Il Campobasso ora è ultimo, l’Isernia lotta in nove ma non basta,  per l’Agnonese un pari di cuore

Cade ancora il Campobasso. Al Selvapiana il Real Giulianova passa di misura grazie alla rete messa a segno da Di Paolo al 25’ sul quale Sposito non è esente da colpe. Niente da fare per i Lupi che con la sconfitta odierna vengono condannati all’ultimo posto in classifica. Esordio dal primo minuto per l’ultimo arrivato Marchetti che non basta a blindare la difesa dei rossoblù. Anche la dea bendata sembra aver voltato le spalle al Campobasso come dimostrato dalla punizione di Giacobbe con il pallone che carambola sui due pali interni della porta difesa dall’estremo difensore giuliese prima di essere rinviata in out dalla difesa ospite.

Delusione anche per l’Isernia che al Lncellotta si inchina al Castelfidardo di rigore (0-1) in vantaggio di due uomini a fine primo tempo (espulsi Barretta e Di Lonardo). Nonostante la doppia inferiorità numerica i biancoazzurri hanno sfiorato il pareggio nella ripresa colpendo anche un palo e venendo applauditi dai propri supporters a fine gara.

Punto incoraggiante per l’Olympia Agnonese che agguanta un meritatissimo pareggio al 92’ contro la Savignanese. Eroe di giornata il solito Sorgente che al secondo minuto di recupero gira alle spalle dell’estremo difensore romagnolo un assist di Pejic fino ad allora impalpabile.