Il Campobasso inizia a lavorare sul campo a Paduli in attesa del Consiglio di Stato

A nove giorni dal pronunciamento di Palazzo Spada, la squadra si è radunata a Benevento agli ordini di mister Prosperi che avrà a disposizione 14 calciatori tra cui il nuovo acquisto, il mediano Raffaele Virgilio

In attesa della decisione del Consiglio di Stato prevista per il prossimo 25 agosto, la squadra rossoblù si è radunata oggi alle 12 all’Unahotel Il Molino di Benevento per iniziare la preparazione precampionato sul campo sportivo “Ariella” di Paduli a pochi chilometri dal capoluogo di provincia campano. Saranno 14 i tesserati a disposizione di mister Fabio Prosperi, tutti rigorosamente con un contratto biennale, tra cui il nuovo acquisto, il mediano Raffaele Virgilio, cresciuto nella Primavera del Napoli e proveniente dal Sorrento e tre juniores.

Da sabato 20, invece, il gruppo si sposterà a Rivisondoli (AQ) al Grand Hotel Europa e usufruirà dell’impianto comunale per le sedute di allenamento. Domenica 21, invece, alcuni tifosi raggiungeranno in pullman la località montana abruzzese per far sentire il proprio calore alla squadra dopo settimane di attesa e tensione.