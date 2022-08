Il Campobasso incassa la solidarietà del Termoli: tifosi giallorossi su tutte le furie

Il post, con tanto di stemma rossoblù, pubblicato sui canali social ufficiali. Intanto, la società rossoblù commenta la sentenza del CdS: “Pronti a chiudere l’iscrizione in serie D in sovrannumero. A breve comunicheremo le modalità di rimborso degli abbonamenti sottoscritti”

Social scatenati dopo la pubblicazione del post della FCD Calcio Termoli in cui la società giallorossa ha espresso “solidarietà alla S.S.Cittá di Campobasso e ai suoi tifosi a seguito degli eventi verificatesi in data odierna (ieri, venerdì 26 agosto, la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato l’esclusione dei Lupi dalla Lega Pro, ndr)” con tanto di stemma della società rossoblù. In men che non si dica sono arrivati commenti a raffica di “tifosi” – non sempre nel senso proprio del termine – del Termoli che hanno disapprovato (eufemismo) quanto scritto dalla società e, anzi, hanno applaudito alla decisione di Palazzo Spada nei confronti del Campobasso.

Di seguito il resto del post della società giallorossa: “Esiste una storica e sana rivalità tra le nostre tradizioni calcistiche ma questa Società si schiera sempre e solo dalla parte del pallone e dello sport in generale; riprendendo le parole del grande Diego Armando Maradona: “il pallone non si sporca…”.

Non entriamo nel merito delle decisioni prese, ma, oltre ad essere l’FC Calcio Termoli 1920 siamo prima di tutto sportivi e prima ancora Molisani; e noi Termolesi siamo un popolo fiero e tenace, ma anche umile e comprensivo rispetto a chi si trova in difficoltà.

Ci rincresce assistere a questa vicenda in quanto sappiamo bene che dietro queste realtà sportive si celano sacrifici, sudore, fatica, speranze, voglia di riscatto, lacrime e sangue di un intera popolazione.

Auguriamo alla Città di Campobasso, con la sua importante tradizione di calcio professionistico , e ai suoi tifosi, di riacquistare presto il posto che merita nelle categorie che le competono e, perché no, di trovarci un giorno a combattere una contro l’altra nel calcio che conta, mantenendo ferma la nostra fede Giallorossa”.

Intanto, dalla società rossoblù si è espressa ufficialmente sulla decisione del Consiglio di Stato. “Inutile sottolineare come ci aspettassimo un esito diverso. Abbiamo combattuto fino all’ultimo secondo per provare a difendere quanto conquistato sul campo. Purtroppo non è bastato. Il verdetto ci addolora e siamo dispiaciuti perché una città e una regione perdono un patrimonio importante quale è un club di calcio professionistico. Di questo chiediamo scusa. Ora, però, non possiamo più tornare indietro.

Dobbiamo guardare avanti. Sappiamo che il sindaco ha effettuato nei giorni scorsi una manifestazione d’interesse per individuare imprenditori disposti a ripartire dalla D ma che non ci sono state adesioni.

Al primo cittadino abbiamo comunicato che questa società, così come già formalizzato in via subordinata nei vari gradi di giudizio, è pronta a chiedere l’ammissione in sovrannumero al massimo campionato dilettantistico, sulla scorta anche di quanto avvenuto la scorsa stagione ad esempio con Casertana e Sambenedettese, iscritte con la stessa matricola.

Siamo consapevoli che non dipenda solo da noi, ma con l’aiuto delle istituzioni siamo pronti a fare la nostra parte per garantire un campionato nazionale a Campobasso e provare magari a riconquistare quanto prima la serie C. Un ultimo passaggio – oltre che un ringraziamento – lo meritano le 700 persone che avevano già rinnovato l’abbonamento: a breve comunicheremo le modalità di rimborso, lasciando comunque la possibilità a chi vorrà – in caso ovviamente di serie D – di confermare la tessera con ulteriori promozioni”.