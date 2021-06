Il Campobasso, il sogno americano e la serie tv finiscono su La Repubblica

Giorni importanti per Campobasso e il Campobasso. Alla vigilia di una gara, quella di domenica, che potrebbe regalare la matematica promozione in C ai rossoblù, la stampa nazionale torna ad occuparsi dei lupi. E’ addirittura La Repubblica a dedicare un lungo articolo al Campobasso e al suo sogno americano che è diventata una serie tv. Prima ancora era stata La Gazzetta dello Sport a trattare la vicenda. Insomma una ribalta nazionale ed internazionale per i rossoblù che si apprestano a tornare dopo 32 anni in terza serie.

Matt Rizzetta, proprietario newyorkese della squadra molisana, – si legge su La Repubblica – si prepara a tornare in Italia per festeggiare la promozione in Serie C, intanto i lupi rossoblù diventano protagonisti di una serie negli Usa

L’ARTICOLO DE LA REPUBBLICA

IN ALTO IL PRIMO EPISODIO ANDATO IN ONDA IL 26 MAGGIO