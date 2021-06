Il Campobasso festeggia insieme ai suoi tifosi il ritorno tra i professionisti (VIDEO E GALLERIA FOTO)

Il Campobasso e i tifosi del Lupo festeggiano in un caldo pomeriggio di giugno la promozione in serie C. In contrada Selva Piana ospite il Fiuggi. Per i Lupi di Cudini era l’ultima gara della stagione tra le mura amiche. I rossoblù, al termine della gara, terminata in parità, si sono regalati la passerella finale e una premiazione in grande stile con il trofeo arrivato direttamente dalla Lega nazionale dilettanti. Entusiasmo condiviso con i circa 1000 spettatori di Selvapiana, in un pomeriggio aperto dal bel gesto dei laziali, che hanno accolto la squadra vincitrice del campionato schierandosi ed applaudendo a ridosso del tunnel degli spogliatoi. Poi la festa, sia all’interno che all’esterno dello stadio dove tanti tifosi hanno atteso il triplice fischio per sostenere i propri beniamini.

