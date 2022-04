Il Campobasso festeggia con i suoi tifosi la permanenza in C

Il 4-1 alla Vibonese è una passerella

Campobasso salvo ancor prima di giocare, ma capace di regalarsi una comoda vittoria con la Vibonese ultima in classifica, per un saluto anticipato alla sua gente, accorsa in buon numero a Selva piana. Tutto facile per i Lupi, giunti alla quinta vittoria casalinga del campionato. Due gol per tempo prima del tributo sotto la Curva Nord, tra applausi e cori all’indirizzo di una squadra che ha saputo divertire senza tralasciare la praticità nei momenti cruciali della stagione.

Bastano due fiammate. Cudini con il 3-4-3, Emmausso falso nueve supportato da Bolsius e Liguori. Orlandi per l’orgoglio, vista una Vibonese ormai condannata alla retrocessione. Si gioca davanti a quasi 3mila spettatori. I rossoblù partono bene. Al 10′ azione insistita di Bolsius, respinta corta di un difensore e spettacolare rovesciata di Emmausso che trova la grande risposta di Mengoni in angolo. Replica Vibonese al 27′: Basso ben pescato a centro area manca clamorosamente lo stop a tu per tu con Zamarion. Torna ad affacciarsi in avanti il Lupo al 38′: Liguori, dal limite, tiro strozzato tra le mani del portiere a terra. Il Campobasso non fa grandi cose nella prima frazione, ma col minimo sforzo trova il gol del vantaggio al 44′, quando un tiro col piattone di Bontà dai 23 metri è deviato da un difensore spiazzando completamente Mengoni. Altri due minuti abbondanti e una partita apparentemente scorbutica sembra indirizzata: nuova iniziativa partita da Emmausso, palla a Liguori che effettua un traversone basso sul quale è un gioco da ragazzi per Bolsius infilare a porta vuota. A riposo avanti di due gol, da squadra cinica.

Sul velluto…verso il quinto sigillo interno. La gara si mantiere a ritmi bassi anche in avvio di ripresa. Emmausso rompe gli indugi nel secondo tempo al 7′: conclusione potente, Mengoni se la cava in due tempi. Gli ospiti fanno quel che possono provando a restare in partita con il ficcante Basso, tra i più attivi, che al 15′ trova pronto Zamarion a terra. Due minuti dopo, però, il tris è servito. Azione insistita di Emmausso, palla nel cuore dell’area per Persia che si coordina bene e in diagonale di destro trova il 3 a 0. Il resto è accademia tra cambi e occasioni di contropiede. Nacci, al settantesimo, ha la grande occasione per il poker: Mengoni si salva con un pizzico di fortuna. Il quarto gol è solo rimandato: al 72′ c’è gloria per Merkaj, ben assistito da Di Francesco, palla sul sinistro e conclusione sul primo palo. I calabresi provano a rendere il passivo meno pesante all’87’: Zamarion superlativo su Zappa, strappando gli applausi convinti della Nord. A ridosso del fischio finale, lo stesso Zappa trova il gol dell’1-4, che non smuove di una virgola la giornata di festa.

Formazioni

CAMPOBASSO (4-3-3): Zamarion; Sbardella (67’Fabriani), Menna (78’Martino), Dalmazzi, Vanzan; Bontà, Persia (67’Nacci), Candellori; Liguori (67’Merkaj), Emmausso, Bolsius (63’Di Francesco). A disposizione: Raccichini, Coco, Ladu, Rossetti, Giunta. Allenatore: Giuseppe Antognozzi

VIBONESE (3-5-2): Mengoni; Risaliti, Suagher, Polidori (76’Carosso); Corsi, Basso, Zibert, Bellini (46’Zappa), Grillo (33’Blaze); Curiale, Spina (76’Panati). A disposizione: Curtosi, Marson, Alvaro, La Ragione, Cattaneo, Spanò, Punturiero. Allenatore: Nevio Orlandi

Arbitro: Perri di Roma 1

MARCATORI: 44′ Bontà, 47’Bolsius, 62′ Persia, 72′ Merkaj, 92’Zappa (V)