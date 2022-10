Il Campobasso e La Molisana S.p.A. stringono una partnership

Aumenta il numero di aziende che credono sempre più nel progetto del Campobasso. La Molisana S.p.A. ha infatti deciso di sposare il progetto in maniera importante diventando l’unico sponsor molisano presente sulla maglia ufficiale del Campobasso per la stagione 2022/23.

“È un onore per me aver potuto siglare questa partnership con la più grande azienda molisana, partner dei più grandi atleti italiani e di grandi club calcistici, ulteriore prova della validità del progetto. Avere l’onore di annoverare tra i nostri principali sponsor aziende come Camardo e La Molisana mi dà ancora più voglia di far arrivare il Campobasso dove merita, nel minor tempo possibile. Ringrazio la famiglia Ferro per aver deciso di essere al nostro fianco in maniera importante, andando oltre quella che è la categoria calcistica attuale e valutando il progetto sul lungo periodo, come è giusto che sia” – ha dichiarato il presidente Rizzetta.

“Sono molto grato a Campobasso per come ci ha accolto quest’anno dopo un’estate così difficile – le parole del vicepresidente Nicola Cirrincione – Vedere i numeri di spettatori che abbiamo registrato nelle prime due partite casalinghe al Selvapiana, uniti alle importanti aziende locali che decidono di scendere in campo con noi, rinvigorisce il nostro spirito e ci porta a voler migliorare costantemente il nostro operato per raggiungere quanto prima le categorie che questa città merita. Ringrazio la famiglia Ferro per la fiducia accordataci, insieme potremo fare grandi cose”.

“Un’altra occasione per stare vicino allo sport e al territorio, indipendentemente dalla categoria della squadra – afferma Rossella Ferro, direttore marketing della Molisana – è un momento importante per il rilancio del team e per la comunità che merita la nostra attenzione”.