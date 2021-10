Il Campobasso cerca continuità a Monopoli. Da lunedì scatta la prevendita per il Bari: sarà Giornata Rossoblù

Trasferta ostica per il Campobasso che domani pomeriggio (ore 17,30, diretta Eleven e Sky Sport) farà visita al Monopoli di mister Colombi, una delle squadre che meglio si è contraddistinta in questo avvio di stagione. Quello pugliese, del resto, non è un exploit casuale: formazione esperta della categoria, calciomercato importante, progettualità societaria sana, pubblico caldo e partecipe. Qui si spiegano i tredici punti in sette gare, con tanto di secondo posto momentaneo, alle spalle della capolista Bari (messa in difficoltà domenica scorsa) e al pari di altre due temibili semi-sorprese come Virtus Francavilla e Turris. Tra le fila dei ‘Gabbiani’ figura anche l’attuale capocannoniere del girone C, Starita, a quota cinque centri.

Tutti ingredienti che dovranno tenere in allerta un Lupo rinato contro la Paganese, pronto adesso a ricercare continuità puntando sull’undici collaudato che ha ben figurato con i campani. Cudini non dovrebbe operare cambi: davanti il trio Vitali-Di Francesco-Rossetti dà le giuste garanzie; in mediana, in attesa del rientro sempre più vicino di Ladu, spazio ancora a Candellori-Bontà-Tenkorang. Ballottaggio sulla corsia di sinistra Pace e Vanzan, mentre tra i convocati si rivede l’attaccante Parigi, fermo ai box per infortunio dal match con il Taranto.

Lunedì parte la prevendita in vista del Bari. Sarà una domenica di grande calcio con un pubblico altrettanto numeroso. Circa 5600 i posti disponibili dopo l’ok alla capienza al 75% operato dal governo. Campobasso-Bari del 17 ottobre fa già parlare di sè, con la società che ha comunicato l’inizio della prevendita dei tagliandi a partire da lunedì 11 presso diversi punti vendita in regione. Contro i ‘Galletti’ – capolista del raggruppamento – sarà Giornata Rossoblù. Non saranno dunque valide le tessere di abbonamento (circa 1050) e al contempo resta la possibilità per donne e bambini di acquistare il biglietto a prezzo ridotto. le.lo.