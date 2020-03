Il Campobasso cala il poker e continua la cavalcata trionfale: pubblico in delirio (video, risultati e classifica)

Il Campobasso archivia senza troppi affanni la pratica Olympia Agnonese continuando il suo cammino trionfale. I rossoblù sono giunti ormai al 18° risultato utile consecutivo. Successo per 3-0 contro i granata davanti ad una cornice di pubblico degna di ben altre categorie. Circa 3.500 gli spettatori giunti a Selva Piana con la curva che ha messo in scena una spettacolare coreografia prima dell’avvio del match. Coreografia dedicata al capitano Michele Scorrano, scomparso 11 anni fa.

Il resto è stata pura accademia per la squadra di Cudini, nettamente superiore agli altomolisani. A sbloccare il risultato Bontà nel primo tempo, a chiudere la pratica Alessandro prima, e Cogliati e Vanzan poi nella ripresa. L’uomo del match, senza ombra di dubbio, è stato Alessandro, autore di un gol da cineteca: di tacco e proprio sotto alla curva.

IL TABELLINO

CAMPOBASSO – AGNONESE 4-0

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Fabriani, Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Alessandro, Zammarchi.

Allenatore: Mirko Cudini

O. AGNONESE (4-4-2): Mejri, Vogliacco, Nicolao, Viscovich, Ciampi, Allegra, Ballerini, Pejic, Arfaoui, Minicucci, Acosta.

Allenatore: Matteo Pizii

Marcatori: 43′ Bontà (C), 60′ Alessandro (C), 62′ Cogliati (C), 83′ Vanzan (C)

Arbitro: Tesi di Lucca

