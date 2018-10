Il Campobasso batte l’Isernia allo scadere (FOTO E VIDEO)

Il Campobasso vince il derby del Molise superando al Lancellotta l’Isernia. A decidere l’incontro un calcio di punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore di porta che Improta si è guadagnato e trasformato successivamente. Forti le polemiche in casa Isernia: per il calcio da fermo concesso dal direttore di gara per un dubbio fallo di mano di Frabotta e per il pallone del calcio punizione stesso che secondo i pentri non ha varcato per intero la linea bianca della porta difesa dall’ex di giornata Mario Landi.

Nella foto il fermo immagine che mostra come la palla abbia valicato la linea di porta. Dunque sembrerebbe essere regolare la rete di Improta che ha regalato il successo ai Lupi.

LA FOTO



L’ESULTANZA FINALE DEI TIFOSI DEL LUPO