Il Campobasso batte l’Alto Casertano e fa un passo decisivo verso la D

Campobasso-A.Alto Casertano 1-0

Campobasso: Di Rienzo, Tizzani, Colombo, Ioio, Sabatino, Fazio, Potenza, Tordella, Ripa, Vanzan, Lombari. All. Di Meo

A.Alto Casertano: Russo, Longobardo, Bottiglieri, Puolo, Mancino, De Luca, Iadelisi, D’Ovidio, Alfageme, Pettrone, Norcia. All. Cuccaro

Arbitro: Marinoni di Lodi

Marcatori: 43° Ripa

Il Campobasso conquista tre punti pesantissimi e fa un altro decisivo passo in avanti verso la vittoria del campionato. I rossoblù si sono imposti per 1-0 contro l’Alto Casertano al termine di una gara ben giocata e sempre nelle mani dei padroni di casa. Che hanno ampiamente meritato il successo, il risultato finale alla fine va anche stretto alla squadra di Di Meo. Per la quale l’importante oggi era solo prendere l’intera posta in palio e tenere a distanza di tre punti l’Isernia, vittoriosa contro il Venafro.

Davanti ad una buona cornice di pubblico, il Campobasso è sceso in campo concentrato. Il gol partita è arrivato allo scadere del primo grazie al solito Ciccio Ripa.

Nella ripresa i rossoblù avrebbero potuto tranquillamente dilagare: vicinissimi al raddoppio prima al 70° con Fruscella, poi cinque minuti più tardi con Ripa che di testa a tu per tu con il portiere avversario ha spedito fuori, e infine con Fazio all’84°.

Archiviato l’ultimo match insidioso, alla squadra di Di Meo mancano ora solo 5 ostacoli per la promozione in serie D.

Nel prossimo turno i rossoblù saranno impegnati sul campo del Venafro.