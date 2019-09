“Il Campobasso attraverso le figurine Panini”, un successo l’evento di Toro (FOTO E VIDEO)

“Il Campobasso Calcio attraverso le figurine Panini”: l’evento si è tenuto sabato in Piazza del Piano a Toro e l’iniziativa rientra nelle celebrazioni dei 100 anni di storia rossoblù ed è patrocinata dal Comune di Toro. A fare da relatore è stato Antonio Salvatore, mentre a moderare l’incontro il giornalista Gennaro Ventresca. Sono intervenuti anche Roberto Quercio, sindaco di Toro e Raffaele De Francesco, amministratore delegato della SSD Città di Campobasso. Presenti all’incontro anche alcuni giocatori, il capitano della squadra Riccardo Musetti e l’attaccante Danilo Alessandro, accompagnati dal tecnico Mirko Cudini.

Al termine è stata svelata una targa commemorativa in ricordo di Mercurio Magno (IN FOTO), fondatore e primo presidente del Campobasso Calcio.

Foto Antonino Lombardi