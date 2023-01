Il Campobasso 1919 vince 2 a 0 sull’Olympia Agnonese

Gol di Ripa e Vanzan. I Rossoblu mantengono due punti di vantaggio in classifica sulla seconda, il S. Leucio Città di Isernia

Settima vittoria consecutiva per il Campobasso 1919 che riprende il nuovo anno da dove aveva finito, ovvero vincendo.

2 a 0 sull’Olympia Agnonese per effetto delle reti realizzate da Ripa e da Vanzan su calcio di rigore. Quindi la squadra Rossoblu mantiene due punti di vantaggio sulla seconda in classifica che è il San Leucio Città di Isernia. Il Campobasso 1919 prosegue nella striscia vincente in questo inizio di girone di ritorno.