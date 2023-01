Il campobassano Bruno Cascione nuovo giocatore rossoblù

l Campobasso annuncia la firma di Bruno Cascione: il terzino campobassano torna a casa affascinato dall’ambizioso progetto del nuovo corso targato NSG e soci. Giovane difensore classe 2000, Bruno cresce calcisticamente nei vivai di

In seguito le importanti esperienze in Serie C col Bari, ed in Serie D con le maglie di Audace

Cerignola, con la quale trionfa nella finale play off, Taranto e Messina. Con i siciliani può vantare

Lanciano, Racing Club Roma e Foggia.

la vittoria del campionato.

Cascione si trasferisce dunque dal Pineto, attuale capolista del girone F di Serie D (campionato in cui vanta quasi 100 presenze), alla corte di mister Di Meo a titolo definitivo firmando un accordo alla presenza del Vice Presidente Nicola Cirrincione, che lo legherà ai colori rossoblù per l’attuale stagione all’interno di un progetto più ampio dello stesso club di Patron Rizzetta.