Il cammino di “Fisica” e “Alesia”: elettromagnetismo

Mi occuperò, in questa serie di tre articoli dedicati all’elettromagnetismo, di quella parte della fisica che ha avuto il suo sviluppo dagli inizi del 1800 fino a tutto il XIX secolo ed ha anche condotto, agli inizi del XX secolo ad opera di Albert Einstein, ad una sistemazione della meccanica con l’abolizione dello spazio e del tempo assoluti, con la proposizione di un tempo ed uno spazio relativi al sistema di riferimento usato, cioè all’osservatore che guarda i fenomeni naturali. Vedremo come le leggi dell’elettromagnetismo e quelle della meccanica appariranno comportarsi diversamente rispetto ad un’osservazione effettuata in sistemi inerziali, ma potranno confluire entrambe nella schiera delle leggi invarianti nel passaggio da un sistema inerziale ad un altro anche se non più per trasformazioni di Galileo bensì per certe trasformazioni dette di Lorentz dal nome del loro scopritore. Questo risultato abbinò però, ad opera di Einstein, la raggiunta invarianza per trasformazioni di Lorentz delle leggi della meccanica e dell’elettromagnetismo in riferimenti inerziali ad una rivoluzione dei concetti di spazio e di tempo ereditati dalla fisica newtoniana e ad una rivisitazione di alcuni concetti della meccanica newtoniana.

Dopo la promulgazione della meccanica da parte di Newton ed i risultati eccezionali conseguiti con il suo uso sia teorico che pratico, sembrò che tutti i fenomeni naturali potessero essere spiegati mediante modelli meccanici. Questa ricerca era iniziata con Descartes (Francia 1596 – 1650) che aveva sviluppato un modello meccanico dell’azione a distanza e proseguì dopo Newton fino a gran parte del 1800. Questa teoria si chiamò “meccanicismo”. La fede nel meccanicismo costituì quasi un imperativo categorico per gli scienziati del secolo XIX e quindi un nuovo ingresso della metafisica nello studio della natura.

Tutto iniziò con lo studio del suono.

Gli esperimenti sul suono mostrarono che esso necessitava di un mezzo per propagarsi; infatti si verificò che non si trasmetteva nel vuoto. La velocità del suono in un qualsiasi mezzo risultava inoltre dipendere solo dalle caratteristiche fisiche del mezzo nel quale si propagava, cioè dalle sue proprietà elastiche ed inerziali, e dalla velocità e direzione del moto del mezzo nel quale il suono si trasmetteva, ad esempio dall’ intensità e direzione del vento. Esperimenti mostrarono che il suono era costituito da onde longitudinali (la deformazione del mezzo avveniva nella stessa direzione di propagazione del suono).

Spinti dai risultati ottenuti con lo studio del suono si cercò allora anche un modello meccanico della luce. Si postulò che essa si propagasse in un mezzo chiamato “etere”, di aristotelica memoria, che fu considerato portatore di deformazioni longitudinali. Con fortune alterne questo modello si sovrapponeva ad un modello invece corpuscolare con il quale si sosteneva che fossero le particelle di luce che arrivando nell’occhio producevano la visione delle cose. Fra l’altro la teoria corpuscolare della luce fu sostenuta con grande convinzione e studi accurati da Newton stesso, fino a che, agli inizi de1 1800, Thomas Young (Inghilterra 1773 – 1829) e Augustin Jean Fresnel (Francia 1788 – 1827) riuscirono a mostrare linee di interferenza formate da luci monocromatiche che si sovrapponevano dopo aver percorso cammini di lunghezze diverse. Questo tipo di risultati sperimentali fece abbandonare la teoria corpuscolare della luce a favore della teoria ondulatoria in quanto i fenomeni descritti erano inequivocabili fenomeni ondulatori. In accordo con gli studi sul suono che avevano mostrato che esso si propagava in un mezzo e non nel vuoto, così anche per la luce si considerò che, trattandosi di una vibrazione l’etere avrebbe potuto supportarla, anche riferendosi alla considerazione che non vi può essere ondulazione senza qualcosa che ondeggi. Fresnel per primo postulò l’esistenza di onde che viaggiavano in un etere che riempiva tutte le cose, anche i cieli, e doveva avere caratteristiche elastiche per poter adattarsi alle deformazioni provocate dalla propagazione in esso di un’onda e nello stesso tempo non doveva rallentare il moto dei corpi celesti. La teoria di Fresnel tuttavia prevedeva che questo etere avrebbe dovuto comportarsi come un mezzo molto rigido, il che non era accettabile. La conseguenza fu che l’etere fu accolto solo come “ipotesi di lavoro”. La ricerca continuò allo scopo di chiarire se la luce era costituita da onde trasversali o longitudinali e a questo scopo si indirizzò verso la ricerca di una eventuale polarizzazione dell’onda che avrebbe mostrato che l’onda di luce si sviluppava su di un piano. Ciò ovviamente avrebbe dimostrato la trasversalità delle onde di luce. Si trovò che la luce era polarizzabile e quindi era costituita da onde trasversali. Il discorso però su ciò che costituisce la luce, se onda o corpuscolo, che nel 1800 era ancora ai primissimi passi, con opzioni indipendenti l’una dall’altra, verrà poi sviluppato su altre linee di concettualizzazione. Nel secolo XX alla luce dei risultati forniti dalla meccanica quantistica, e perciò il problema connesso viene rimandato a più tardi, i risultati sperimentali mostrarono come la luce si possa presentare sotto due forme diverse: come “fotoni”, cioè particelle, e come “onde”, quando tutta la materia verrà trattata in modo adeguato.

Per ora, trovandomi con il mio discorso agli inizi del secolo XIX, considererò la luce come costituita da onde trasversali propagantesi in un mezzo chiamato “etere” che si pensava riempisse sia il vuoto che ogni mezzo materiale.

Nel XIX secolo si moltiplicarono gli studi per mettere in evidenza se la velocità della luce sarebbe stata influenzata dal “vento d’etere” prodotto dal moto della Terra, che per trascinamento dell’etere avrebbe potuto alterarla, così come il movimento di un mezzo nel quale si propagava il suono ne alterava la velocità di trasmissione. Gli esperimenti di François Jean Dominique Arago (Francia 1786 – 1853) ed altri non dettero alcun risultato nel senso che la velocità della luce non appariva alterarsi al variare della velocità del “vento d’etere” cioè quando l’apparecchiatura era ruotata rispetto alla direzione del moto di rotazione della Terra in modo che al vento d’etere potessero essere attribuite differenti velocità.

Altri esperimenti furono eseguiti con lo stesso intendimento, ma i risultati furono tutti negativi. Evidentemente la velocità di un eventuale moto dell’etere non aveva rilevanza alcuna sulla velocità della luce e quindi non si dimostrava neppure la stessa esistenza dell’etere che veniva relegata ad ipotesi concettuale priva di quella possibilità di sperimentazione che dai tempi di Galileo costituiva la base indiscussa della ricerca scientifica. L’etere perdeva quindi totalmente d’importanza. E poiché le cose inutili sono spesso dannose, l’etere fu cancellato dalla fisica attiva e relegato nella storia.

Le caratteristiche concentratesi nell’etere furono trasferite allo “spazio” considerato da allora in poi come “portatore di proprietà fisiche” cioè lo spazio stesso fu considerato portatore di qualità immateriali tali da permettere lo svolgersi in esso delle azioni fisiche. Questo concetto di “spazio” rimane ancora nella fisica, Lo “spazio” non è altro che un contenitore di campi ai quali si attribuiscono realtà concrete .

l campi elettrico, magnetico e gravitazionale, esistono in ogni punto dello spazio e le linee continue che si possono disegnare spostando via via la carica di prova o il polo magnetico o la massa di una quantità infinitesima nella direzione del campo vengono chiamate “linee di forza del campo in esame”. Albert Einstein e Leopold Infeld nel loro libro “L’evoluzione della fisica” Edizione Bollati Boringhieri scrivono a proposito del campo gravitazionale generato da una massa sferica, ma lo stesso può dirsi a proposito di una sfera elettricamente carica : “Notiamo però subito un lato caratteristico della nostra raffigurazione e cioè che le linee di forza s’intendono tracciate nello spazio vuoto di materia (….) Per ora, tutte le linee di forza, o in una sola parola il campo, stanno a indicare soltanto come si comporterebbe un corpo di prova, collocato ovunque, in prossimità della sfera per la quale abbiamo costruito il campo stesso. (….) Questa rappresentazione del campo, come possiamo chiamarla, è dunque incontestabilmente chiara e interessante. Tuttavia ciò non basta per ritenere che essa costituisca un progresso effettivo. (….) Potrebbe forse sembrar comodo considerare le linee del campo come qualcosa più di un disegno o di un modello, e d’immaginare che la forza agisca effettivamente per loro tramite. Ciò è lecito, ma induce a presumere che l’azione lungo le linee di forza si trasmetta con velocità infinita . Infatti, secondo la legge di Newton, la forza di attrazione fra due corpi dipende soltanto dalla distanza; il tempo non conta (intendi: in quanto non figura nella legge). La forza dovrebbe dunque passare da un corpo all’altro nel tempo zero! Ma siccome un movimento qualsiasi con velocità infinita non è razionalmente concepibile, il tentativo di interpretare il nostro disegno come qualcosa di più di un modell o non conduce a nulla”.

Si tenga presente che nel secolo XIX mentre si approntavano sperimentazioni volte a mostrare se l’etere fosse trascinato dal moto della Terra, su quali fossero le caratteristiche elastiche dell’etere che giustificassero la propagazione in esso della luce, erano già state scoperte da almeno un secolo la carica elettrica e le polarità magnetiche , queste ultime già conosciute fin dall’antichità. Verso la fine del XVIII secolo le azioni fra cariche elettriche e fra polarità magnetiche furono considerate appartenenti a categorie ben distinte fra loro. Si ricordino a questo proposito le due leggi di Coulomb dell’elettrostatica e della magnetostatica.

Successivamente, cioè in pieno XIX secolo, si svilupparono le ricerche sulle interazioni fra campi elettrici e campi magnetici che culminarono nella sistemazione di tutto il bagaglio di conoscenze del tempo nella presentazione da parte di (James Clerk Maxwell (Edimburgo, 13 giugno 1831 – Cambridge, 5 novembre 1879) delle sue quattro equazioni dell’elettromagnetismo delle quali darò in seguito una breve spiegazione sufficiente per delinearne il significato. Per poter fare ciò penso di percorrere il cammino alla rovescia: scrivere le equazioni prima tutte insieme e poi esaminarle una alla volta. Una breve nota: Maxwell non si limitò ad organizzare in equazioni quanto noto alla sua epoca , ma inserì nel bagaglio di conoscenze sulle interazioni fra campi elettrici e campi magnetici un elemento che dette la possibilità di predire la formazione e la propagazione nello spazio di onde elettromagnetiche. Egli non fu quindi solo un estensore di quanto già noto, seppure in altra forma, ma di completare le conoscenze fino ad allora stabilite rendendole disponibili ad un ulteriore importante sviluppo.

