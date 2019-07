Il camerunense Moussadja Njambè firma coi Lupi

E’ stata la più grande rivelazione del campionato abruzzese, oggi Moussadja Njambè è un calciatore del Campobasso. L’attaccante camerunense, classe 1998, ha brillato di luce propria con la maglia dell’Alba Adriatica mettendo a segno 12 gol accompagnati da 8 assist, numeri che hanno permesso ai rossoverdi di agguantare i play off.

Forza fisica e facilità di saltare l’uomo tra le sue caratteristiche principali che saranno messe a disposizione di mister Cudini. «Campobasso è una città che mi piace tanto – le prima parole di Njambè da nuovo Lupo rossoblu’ – mi piace l’ambiente, e so di essere arrivato in una grande società. Darò tutto me stesso per questi colori. Ho già parlato con il mister, lavorando con lui negli allenamenti spero di migliorare tanto».