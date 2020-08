Il Calendario giorni festivi Scuola Infanzia e Asili nido comunali

Su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola la Giunta comunale di Termoli il 27 agosto scorso, con delibera n°206, ha stabilito il calendario dei giorni festivi per l’anno scolastico 2020-21 riservato alla scuola dell’infanzia “Madonna delle Grazie” e agli asili nido comunali di Via Volturno e Difesa Grande.

Il documento è stato approvato attenendosi al Decreto del Ministero dell’Istruzione n°39 del 26 giugno e anche per garantire l’attivazione delle misure di contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19.

L’inizio delle attività è stato fissato per il 14 settembre 2020 così come stabilito anche per le altre scuole. I giorni festivi, invece, saranno i seguenti: