Il Calendario dei Misteri disegnato dai bimbi della Scuola dell’Infanzia “Iovine”

In quest’anno particolare e segnato da un misterioso virus la suggestiva manifestazione del Corpus Domini non poteva non svolgersi! Abbiamo vissuto paure, incertezze e timori che hanno sconvolto le nostre vite, le nostre scuole, le nostre famiglie e perdere anche la sfilata dei Misteri sarebbe troppo! Ci piace pensare ad un legame tra i Misteri di secoli fa, nati per insegnare alla popolazione, tramite sacre rappresentazioni, la vita dei Santi e i dogmi della religione Cattolica, e i media odierni che, novelli Misteri, ci informano sulle scoperte che gli scienziati fanno sul coronavirus e sul modo di combatterlo.

Noi insegnanti della Scuola dell’Infanzia “Iovine” di Campobasso al suono della parola “mistero”, associata al coronavirus, siamo andate, metaforicamente, alle immagini dei Misteri di Campobasso; da lì è nata l’idea di come permettere ai bambini di salire sui Misteri da protagonisti. Questo per dire che proprio i bambini sono stati la volontà, il motore, il propulsore che non ci fa perdere quest’anno la sfilata degli ingegni; anche loro, seppur bambini, appartengono alla Città, alle sue Tradizioni, alla sua Tradizione più sentita ed ecco il perché siamo qui oggi.

I Misteri, non potevano non sfilare! Per i bambini è una cosa inconcepibile (e francamente anche per noi Campobassani!)! Ed ecco l’idea di farli sfilare in modo originale col loro come figuranti, con loro protagonisti: sono angeli, diavoli, Santi che idealmente, volano e ci guardano dall’alto. Siamo certe che noi spettatori abbiamo nella testa la musica di Rossini! In questo modo i bambini hanno vinto la paura del vuoto, di essere sospesi e di potersi sentir male. Tutti noi Campobassani sappiamo quanto siano ambìti i posti di figuranti e i bambini, che sono stati costretti ad una lunga segregazione forzata, hanno visto ripagato il loro sacrificio salendo tutti insieme. Inoltre, i bambini, grandi “maestri”, fuori dalla scuola hanno applicato uno dei nostri insegnamenti principe, l’inclusione: in una bellissima giornata di festa siamo tutti amici!

La sfilata, inoltre serve ad esorcizzare la paura del “mistero” coronavirus: lui è uno, Campobasso ne ha 13: non possiamo perdere! Sarà sconfitto ed andrà tutto bene!