Il calendario degli eventi in programma a Bonefro per l’estate 2019:

01 AGOSTO (Giovedì) Ore 16:00 presso la Casa di Riposo – Animazione “E…stiamo insieme” (a cura dei Volontari del Servizio Civile Nazionale del Comune di Bonefro)

01 AGOSTO (Giovedì) Ore 21:00 presso Teatro “Fontana della Terra” – Spettacolo teatrale “Come e cane e atte” Commedia in due atti della Compagnia teatrale “Sceme Sembe Nuje” di Santa Croce di Magliano (a cura del Comune di Bonefro)

02 AGOSTO (Venerdì) Ore 21:00 presso Teatro “Fontana della Terra” – Spettacolo teatrale “Parenti serpenti” della Compagnia teatrale “Quelli che … il Teatro” di Nola (a cura del Comune di Bonefro)

03 AGOSTO (Sabato) Ore 18:00 presso Fontana del Ciciliano – Presentazione dei murales alla cittadinanza (a cura del Comune di Bonefro unitamente ad Angela e Lucia Mustillo)

03 AGOSTO (Sabato) Ore 21:00 presso Teatro “Fontana della Terra” – Saggio sportivo e a seguire Discoteca all’aperto (a cura della Palestra ASD Mida Sport)

04 AGOSTO (Domenica) Ore 17:30 presso Auditorium dell’ex Convento “Santa Maria delle Grazie” – Inaugurazione della Mostra fotografica di Joe Oppedisano dal titolo “Musica di strada…” (a cura del Comune di Bonefro in collaborazione con “Centro per la fotografia Campobasso”)

05 AGOSTO (Lunedì) Ore 17:30 presso Chiostro dell’ex Convento “Santa Maria delle Grazie” – Performance “Forme Polifoniche” di Luciaconcetta e Carmine Vincelli (a cura di “Centro per la fotografia Campobasso” in collaborazione con il Comune di Bonefro)

06 AGOSTO (Martedì) Ore 18:00 presso Campo Sportivo – Giornata dello Sport “Sportivamente Insieme” (a cura dei Volontari del Servizio Civile Nazionale del Comune di Bonefro)

06 AGOSTO (Martedì) Ore 20:30 presso Campo Sportivo – Premiazione ed ultima partita del Torneo di Pallavolo “Memorial Domenica Marchetti” (a cura di Daniele Bucci, Michela Montagano, Ersilia De Michele)

07 AGOSTO (Mercoledì) Ore 21:30 presso Teatro “Fontana della Terra” – Bonefro Rock – Contest (a cura del Comune di Bonefro)

08 AGOSTO (Giovedì) Ore 21:30 presso Teatro “Fontana della Terra” – Bonefro Rock – Kee Marcello (Europe) (a cura del Comune di Bonefro)

09 AGOSTO (Venerdì) Ore 21:30 presso Teatro “Fontana della Terra” – Bonefro Rock – Contest (a cura del Comune di Bonefro)

10 AGOSTO (Sabato) Ore 18:00 presso Piazza Municipio – Commemorazione del Brigadiere dei “CC.RR. a Cavallo” Vincenzo Giannotti – Eroe della Grande Guerra (a cura della Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione di Bonefro)

10 AGOSTO (Sabato) Ore 21:00 presso Piazza Municipio – “PIZZAVIS” V Edizione (a cura dell’AVIS Bonefro)

11 AGOSTO (Domenica) Ore 17:30 presso Chiostro ex Convento “Santa Maria delle Grazie” – AttraversaMenti, Una Storia Magistrale: Presentazione del libro di Nicola Mastronardi “Viteliù – Il Nome della Libertà” – Dialogano con l’Autore: Antonio D’Ambrosio e Adam Vaccaro (a cura dell’Associazione Culturale Milanocosa con il patrocinio del Comune di Bonefro)

11 AGOSTO (Domenica) Ore 21:00 presso Piazza Municipio – “PIZZAVIS” V Edizione (a cura dell’AVIS Bonefro)

12 AGOSTO (Lunedì) Ore 17:00 presso Palazzo Maucieri – Laboratorio di autoproduzione di Sapone ecologico (aperto a tutti dagli 8 anni in su) – Ore 19:00 Eco-Aperitivo “APERI-Tina” Plastica Zero (a cura dell’Associazione Crea-Tina e dell’Associazione Fare Verde con il patrocinio del Comune di Bonefro)

12 AGOSTO (Sabato) Ore 21:00 presso Piazza Municipio – “Frittura di pesce” (a cura dell’AVIS Bonefro)

13 AGOSTO (Martedì) Ore 21:00 Centro Storico – Sapori dei Borghi Sotto le Stelle – X Edizione “Itinerario della Terra Vecchia” (a cura del Comune di Bonefro, in collaborazione con AVIS Bonefro e ASD Mida Sport, sponsorizzata da Cast Energie – Bonefro) – Ore 21:15 Centro Storico – Mostra fotografica “Scatti della Memoria” (a cura di Egidio Cicoria)

14 AGOSTO (Mercoledì) Ore 18:00 presso Piazza Municipio – Giochi Popolari (a cura dei Volontari del Servizio Civile Nazionale del Comune di Bonefro)

14 AGOSTO (Mercoledì) Ore 20:00 presso Piazza Municipio – Zeppolata in Piazza (a cura del Comune di Bonefro)

17 AGOSTO (Sabato) Ore 17:00 presso Piazza Municipio partenza della Passeggiata ecologica presso Bosco Difesa (a cura dei Volontari del Servizio Civile Nazionale del Comune di Bonefro)

20 AGOSTO (Martedì) Ore 11:00 presso Sala Consiliare in Piazza Municipio – Laboratorio fotografico per bambini (a cura di “Centro per la fotografia Campobasso” in collaborazione con il Comune di Bonefro)

21 AGOSTO (Mercoledì) Ore 16:00 presso Struttura coperta comunale – Premiazione ed ultima partita del Torneo di calcio a 5 (a cura di Francesco Porrazzo e Nicola Lommano)

22 AGOSTO (Giovedì) Ore 18:00 presso Sala Consiliare in Piazza Municipio – “Parliamo di fotografia” Serata con Nicola Picchione (a cura del Comune di Bonefro)

29 AGOSTO (Giovedì) Ore 18:00 presso ex Convento Santa Maria delle Grazie – Dialogo con il Maestro Tony Vaccaro (a cura del Comune di Bonefro)

01 SETTEMBRE (Domenica) Premiazione del Concorso fotografico “Tony Vaccaro” (a cura di “I Viaggi dell’Origano” con la collaborazione del Comune di Bonefro)

01 Settembre (Domenica) Ore 08:30 Apertura del Campo Scuola di Protezione Civile – Dal 01 al 07 settembre 2019 (a cura della Sezione comunale di Protezione Civile – AVIS Bonefro)