Il caldo torna a “baciare” il basso Molise, in tanti sulla spiaggia (VIDEO)

Nuova ondata di caldo e addio al vento e il basso Molise torna ad ospitare i tanti amanti del mare che non hanno perso l’occasione della bella giornata per affollare i due lungomari di Termoli. Tutti in acqua per un tuffo rinfrescante e distesi per la meritata tintarella. Ricordiamo che nella giornata di ieri, 10 luglio, è stata presentata la app “Quanti siamo” che permetterà di verificare l’affluenza sulle spiagge libere e servite che sono state caricate sulla applicazione. Obiettivo è evitare assembramenti sulle spiagge in un periodo ancora di emergenza.