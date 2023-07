Il caldo tocca il picco, a Campobasso bollino rosso oggi e domani

L’annunciato picco è arrivato e il Ministero della Salute lo conferma. L’anticiclone proveniente dall’Africa si sta manifestando in tutta la sua portata e già nella prima metà della settimana ha lasciato il segno: il tempo stabile e la quasi totale assenza di precipitazioni prestano il fianco alle temperature roventi. Temperature destinate ulteriormente a salire nelle prossime ore. Per oggi gli esperti prevedono anche in Molise massime fino a 40 gradi e la situazione potrebbe restare almeno fino a domani. Il Ministero ha inserito Campobasso tra le 10 città da bollino rosso per la data odierna, classificazione confermata anche per venerdì 14 luglio, per le stesse località: oltre al capoluogo, figurano Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.