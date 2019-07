Il caldo non demorde, nuvo deciso rialzo termico

REDAZIONE

Dopo una breve pausa a cavallo tra la settimana scorsa e l’inizio di quella in corso, il caldo africano si presenterà nuovamente al centro-sud dando luogo, quindi, ad un nuovo seppur breve sensibile rialzo della temperatura. Valori elevati e frequentemente sopra i 34-35 gradi.

A cura di www.meteoinmolise.com

Analisi: nei prossimi giorni viene confermato dai modelli matematici il rinforzo dell’alta pressione che avrà come obiettivo i settori meridionali del Mediterraneo. Sull’ Italia il nuovo anticiclone avrà quindi come obiettivo principalmente le regioni del centro-sud, dove le temperature potrebbero risultare particolarmente elevate. Questo rialzo della temperatura si farà sentire già nel brevissimo termine, raggiungendo un apice a cavallo tra venerdì 2 agosto e sabato 3.

Prospettive meteo con caldo africano al sud: il flusso perturbato atlantico manterrà la sua posizione tra il Regno Unito e la Scandinavia e la sua azione sull’Italia sembra risultare ad oggi marginale. Sarà comunque in grado di provocare temporali sulle zone alpine e prealpine nella seconda parte della settimana, con possibile coinvolgimento anche della Pianura Padana, specie delle zone a nord del Po. Condizioni anticicloniche invece sul resto d’Italia, con tempo più stabile e con valori termici che tenderanno sensibilmente ad aumentare.

Il meteo in Molise nel dettaglio:

Mercoledì: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, isolati addensamenti nel fortore molisano con rischio di brevi rovesci. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso. In serata migliora ovunque. Venti generalmente deboli, in temporaneo rinforzo nelle zone interessate dai fenomeni. Temperatura in aumento fino a 33-34 gradi.

Giovedì: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il corso della giornata. Venti deboli. Mare quasi calmo. Temperatura in ulteriore rialzo fino a 35-36 gradi.

Venerdì: sia al mattino che nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli ma in temporaneo rinforzo sulle aree costiere nel pomeriggio a regime di brezza. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperatura stazionaria su valori oltre la media del periodo.