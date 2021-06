Il caldo non concede tregua, Campobasso tra le 4 città da bollino rosso per domenica

Il caldo non sta concedendo tregua alla nostra regione e per domani Campobasso è stata inserita tra le 4 città da bollino rosso.

Una nuova ondata di calore sta per interessare l’Italia. Per domani, domenica 27 giugno, ci sono 4 città da bollino rosso e 10 da bollino arancione. Se nella giornata di sabato le temperature potrebbero abbassarsi leggermente, da domenica – spiegano gli esperti – il nostro Paese sarà avvolto da una nuova “fiammata africana”. Ci sarà, cioè, una nuova rimonta dell’anticiclone africano, che dovrebbe riportare le temperature a valori quasi eccezionali per il periodo. Milano, Bologna, Firenze e Roma toccheranno i 35-36 gradi e termometri ancora sopra i 40 gradi al Sud (specie in Sicilia e Puglia). La settimana, quindi, avrà una partenza “bollente” e il caldo africano dovrebbe proseguire almeno fino al 3 luglio, ma non sono esclusi blitz temporaleschi (LE PREVISIONI METEO).

Le città da bollino rosso e arancione

Il ministero della Salute ha contrassegnato con il bollino rosso per il week-end 4 città del Sud Italia: Campobasso, Catania, Palermo e Reggio Calabria. Si tratta del massimo livello di rischio per tutta la popolazione (e non solo, quindi, per le fasce della popolazione più fragili). I livelli considerati sono 4: il primo è verde, seguito da giallo e arancione, e l’ultimo è appunto rosso. Domenica, ai 4 bollini rossi, si aggiungono 10 città con il bollino arancione: Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo.