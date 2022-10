Il calcio malato peggiora ma nessuno parla degli attori

di Sergio Genovese

Passi per quelle squadre dei nostri paesi che posseggono a stento le divise per scendere in campo e che nonostante tutto hanno staff degni di un club di serie A esibendo persino lo psico trainer. Entusiasmo che va tollerato cosi come quello rinvigorito della nuova Società del Campobasso che pur militando in Eccellenza parla di strategie di mercato per lanciare il brand rossoblù nel mondo. Il calcio dei nobili invece continua a dare sfoggio di uno scenario a volte persino avvilente. La var che doveva mettere tutti d’accordo continua ad inasprire gli animi soprattutto perché la classe arbitrale mondiale, non solo quella italiana, non ha una linea di interpretazione univoca, per conferma si rifletta sulla conduzione di due direttori di gara internazionali come quelli che hanno usato il fischietto con Milan e Juventus nell’ultimo impegno di Champion. A questo si aggiunga la consolidata maleducazione dei calciatori in campo, quasi tutti isterici, quasi tutti simulatori che specchiandosi nei comportamenti dei loro allenatori in preda alle convulsioni pure per la inversione di un fallo laterale, completano un quadro che continua a consolidarsi perché non combattuto con il giusto ardore soprattutto dalla grande stampa che deve preoccuparsi dello spettacolo per fare audience e soldi. Per fortuna ci rilassiamo un po’ con le conferenze stampa degli allenatori che dalla prima categoria sino alla serie A sono quasi tutte identiche e noiose. Al massimo livello è appassionante verificare come alcuni si sentano dei veri e propri santoni o dei profeti in cerca di adepti anche se ogni tanto insultano il congiuntivo. Poi c’è la parte tecnica su cui ci sarebbe molto da dire soprattutto per quello che riguarda la parte del condizionamento atletico. Per tutti valga la situazione di Dybala un talento del calcio mondiale ridotto ai minimi termini visto che non si è riusciti a trovare una soluzione per i suoi muscoli apparentemente di seta. Ma è il calcolo esponenziale degli infortuni muscolari che, a quanto pare, non stimola tra gli addetti ai lavori, una seria discussione scientifica per una revisione delle metodologie di allenamento che non possono e non devono trovare la panacea nella questione di un surplus degli impegni agonistici. Infine si faccia il conto di quanti siano i calciatori italiani e quelli stranieri tesserati per le nostre squadre del cuore. Ormai siamo in una situazione davvero imbarazzante con club che leggendo le loro formazioni non ci regalano il suono dolce delle vocali ma quello intrecciato delle consonanti. Il Presidente Gravina tra i suoi obiettivi di riforma si dovrà occupare anche di questo per dare alle nostre nazionali un futuro promettente visto che Baggio, Zola, Totti e Del Piero sono cresciuti nel loro incantevole talento in un periodo in cui di calciatori stranieri ce ne erano molto di meno. Per curiosità si provi a leggere la formazione dell’Udinese o anche di un club di serie C per capire che una decisione, naturalmente in linea con le norme vigenti, dovrà essere presa per non soffocare il calcio nazionale che per capirci meglio, nell’ultimo decennio, ha esibito bravi calciatori ma nessun talento. Proprio questo obbliga i dirigenti nazionali ad una imminente presa di coscienza.