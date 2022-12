Il calcio diseducativo

di Sergio Genovese

Con il silenzio vergognoso della grande stampa ma anche del più semplice dei tifosi, nessuno ha messo in rilievo quali pessimi insegnamenti stanno centrifugando i campioni ( così definiti ) impegnati nei mondiali del Qatar. Superando tutti gli show postumi ad un goal realizzato la rappresentazione dolorosa che interviene dopo una sconfitta dove i campioni ( così definiti) appena si vedono in favore di telecamera scoppiano in un pianto a dirotto, è davvero desolante. Una volta agli atleti di livello veniva richiesta la capacità di saper gestire le emozioni. A memoria non mi sembra che Mazzola, Rivera, Scirea, Domenghini, Furino, gestivano una debacle agonistica con certi atteggiamenti. Disperarsi nel modo scomposto come quello di LukaKu che oltre al pianto ha divelto la parete di una panchina con un pugno, passa come un messaggio che nello sport non sono ammesse sconfitte: o si vince o si vince. Cosa insegniamo ai bambini in questo modo visto che per natura restano infatuati per quei campioni ( così definiti) dei quali scimmiottano ogni cosa. Prepariamoci ad asciugare le lacrime ad ognuno di loro appena perderanno una partita del torneo pulcini. Peccato che nessuno ha messo in evidenza che gli sconfitti, finti disperati, dopo la doccia di fine partita, salgono sulle loro Ferrari superando in fretta la disperazione mostrata che mentre per loro e per tanti risulterebbe essere un attaccamento alla maglia, nella realtà appalesa un comportamento infantile che non ritaglia un modello di uomo rassicurante. Ricordo che già nella mia infanzia se qualcuno dei miei compagni di avventura in una partita improvvisata per strada o su un campo sconnesso, dopo una sconfitta inumidiva la palpebra, veniva stimolato a comportarsi in maniera diversa perché in quei tempi i campioni ( veri) insegnavano con i loro messaggi educativi la dignità di una sconfitta. Piangere per una partita persa significava mostrare debolezze e non forza come appare oggi. Diciamo pure che oltre al calcio che è sempre apri pista, anche negli altri sport si vedono rappresentazioni come quelle citate. C’è una tendenza ad esasperare la sconfitta che è la logica conseguenza della società in cui viviamo. Quello che sconcerta è che le Autorità sportive nazionali pur essendo consapevoli dello scenario raccontato, non proferiscono parola, probabilmente perché in testa hanno una diversa concezione dello sport oggi diventato luogo mercantile nel quale convogliare più soldi possibili attraverso sponsor generosi utili per conquistare medaglie e vittorie. Ormai dell’aspetto educativo fingono di parlarne nei convegni che si imbottiscono di retorica ma il loro obiettivo è un altro solo. Messa così la sceneggiatura appare compromettere i valori sportivi che una volta erano il distintivo per distinguere una persona per bene da una per male. Si diceva nella metafora:” Comportati da sportivo”. Non mi sembra oggi uno slogan che possa funzionare come risvolto morale. A quei campioni ( così definiti ) che dopo una sconfitta si allungano a terra e piangono a singhiozzo accertandosi di avere la telecamera addosso, nessuno ha spiegato che i vecchi maestri di una volta insegnavano agli allievi che bisognava piangere di nascosto se proprio ne esistevano le condizioni.