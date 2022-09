Il Calcio ci restituisca Mazzola e Rivera

di Sergio Genovese

Chi ha avuto la fortuna di vivere i tempi di Mazzola e Rivera ma anche di Furino e Benetti, non può che provare nostalgia per uno sport che proponeva icone che rappresentavano uno spot “progresso” per l’intero movimento. La rivalità tra i due campioni era l’occasione per dividere in due l’Italia come era successo per Coppi e Bartali. In campo erano un esempio di sportività, siccome avevano un talento spiccato, subivano marcature serrate ma in nessuna occasione apparivano reattivi o peggio ancora simulatori. Lo scenario era rassicurante, quando subivano colpi proibiti si rialzavano e si rimettevano a correre spesso con la testa bendata. Mazzola e Rivera erano il nostro Cinema Paradiso anche per quelli che come me, tifavano bianconero. Abbiamo una grande nostalgia per quel tipo di Campioni che il calcio pre e post moderno, non ha voluto valorizzare come avrebbe dovuto. Sandro Mazzola è stato completamente dimenticato, Gianni Rivera dopo qualche esperienza federale, è stato letteralmente abbandonato. L’Inter e il Milan non si sono mai entusiasmati ad utilizzarne ricordo o anche collaborazione. In uno sport che è stato tendenzialmente conservatore non c’è mai stato spazio per due personaggi che si portavano dietro grumi di storia che hanno segnato i tempi belli del calcio italiano. Se si promuove un parallelismo con le figure di riferimento di oggi, se accostiamo Rivera e Mazzola a Insigne e Immobile oltre i tatuaggi, ci accorgiamo che c’è uno stile di comunicazione somatica e verbale completamente diversa ( isterismi, simulazioni ecc.) spesso non educativa. Poche settimane fa ho visto il bomber della Lazio rimproverare minaccioso un avversario che esultava dopo un goal senza offendere nessuno, con la colpa di farlo nei pressi della curva dei supporter laziali. Questioni di lana caprina che mostrano quali siano le coordinate comportamentali di certi campioni di oggi che con i loro procuratori hanno detronizzato quello che Mazzola e Rivera avevano costruito. Gli allenatori di Insigne e Immobile ( a mo’ di esempio) non sono da meno. Ben pagati sono un altro esempio negativo. Il lettore provi ad osservarli durante una partita: sembrano indemoniati, non accettano qualsiasi decisione arbitrale, sono sempre pronti alla polemica e alla protesta. Se ci ricordiamo gli allenatori di Rivera e Mazzola ( Nereo Rocco ed Helenio Herrera) diventava una notizia da prima pagina se si fossero alzati dalla panchina. Un mondo stravolto che ha tolto al calcio la sua integrità sociale spesso deviata se ci riportiamo alla nostra cronaca regionale dove un gruppo di presunti tifosi ha riempito di insulti il proprio presidente colpevole di voler dare al pallone una immagine di sportività. Rivera e Mazzola, avranno anche gli anni sulle spalle ma il calcio italiano farebbe bene a rilanciarli per quello che hanno lasciato nel cuore dei tanti sportivi che riuscivano ad ammirarli pure con il cuore bianconero.