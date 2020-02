Il Cal licenzia il testo legislativo sulla tutela dell’attività di panificazione artigianale

«La Conferenza delle Autonomie Locali (Cal), ha licenziato il testo della proposta di legge regionale n°9 concernete “Disposizione in materia di promozione e tutela dell’attività di panificazione in Molise”, testo che ora andrà in Consiglio regionale per l’approvazione». Così in una nota il consigliere regionale Massimiliano Scarabeo che aggiunge: «Siamo a un passo dal traguardo. Lo scopo di questa proposta legislativa regionale, della quale sono relatore, è quello di migliorare l’informazione verso il consumatore sulla qualità del prodotto che acquista, e allo stesso tempo, di offrire garanzie ai panificatori. È importante mantenere inalterata la qualità del pane lavorato con sistemi tradizionali».