“Il Bullismo non va in vacanza”, la quarta tappa a Macchia d’Isernia

Tra gli ospiti il senatore Giuseppe Lumia, già presidente della commissione Antimafia

«Continua la nostra campagna di sensibilizzazione contro il bullismo e cyberbullismo – si legge in una nota di Associazione genitori Arcobaleno ODV, Stop Bullismo ODV e La Rosa e il Libro ODV con il patrocinio della pro loco Maccla e con il Comune di Macchia d’Isernia – che vede Macchia d’Isernia 4 tappa di questo tour estivo. Purtroppo questo fenomeno è in crescita, anche a causa delle possibilità che in negativo offrono i social. Gli ultimi dati Istat, il 10% dei ragazzi e il 12% delle ragazze dichiara di aver subito una qualche forma di aggressione fisica, verbale e online. È necessario far capire quanto il bullismo e cyberbullismo siano comportamenti sbagliati e quanto violino le regole della convivenza civile. L’appuntamento è per martedì prossimo, 5 settembre alle ore 18:00 in piazza Baglio a Macchia d’Isernia».