‘Il bullismo non va in vacanza’, il senatore Lumia: “Basta con il negazionismo degli adulti”

La scuola taglia i nastri per la nuova ripartenza tuffandosi dentro il nuovo anno scolastico. Nonostante le tante difficoltà, mille energie si rimescolano e scatenano per consentire a milioni di bambini, ragazzi e giovani di ricevere un servizio scolastico al meglio delle sue potenzialità.

Rimangono tuttavia irrisolti e permanenti i gravi problemi che da anni bloccano le stupende potenzialità del nostro sistema pubblico:

– la mancanza di una omogenea diffusione della scuola a “tempo pieno”;

– l’insufficienza del reddito dei docenti, che è sotto la media europea;

– l’inadeguatezza di molti edifici scolastici, che andrebbero rigenerati con una logistica di nuova generazione.

Ma attenzione, oltre a queste criticità ci trasciniamo dietro anche il tema drammatico del bullismo, che continua a diffondersi e miete vittime tra gli alunni, causando conseguenze molto gravi sulla psiche dei ragazzi.

Ma oggi il #bullismo supera anche i cancelli delle scuole e spesso introduce tantissimi minori nelle pericolosissime #babygang, responsabili di atti di violenza minorile di cui purtroppo la cronaca quotidiana è piena.

In Molise, a Macchia d’Isernia, si e avviato un percorso di intervento promosso dall’Associazione di Volontariato Stopbullismo ODV, che ha saputo mettere in rete altre Associazioni (Associazione Genitori Arcobaleno ODV Venafro, La rosa e il libro) e realtà del #Volontariato moderno impegnate, con le loro professionalità, nel sostegno ai diversamente abili e nella lotta alla violenza contro le donne, in collaborazione con i Comuni. Ultimo appuntamento del progetto “Il Bullismo non va in Vacanza” venerdì 15 settembre ore 18:30 Venafro – Piazza Guarini (piazzetta Sant’Antuono)