“Il bullismo non va in vacanza”. Fermarlo è un dovere

Tutti uniti contro il bullismo, perché ogni bambino ha il diritto di sentirsi al sicuro a casa, a scuola e nella comunità.

Sesto Campano, in provincia di Isernia, scende in campo in occasione del convegno organizzato dalle due associazioni Genitori Arcobaleno Odv Venafro e Stop Bullismo Odv ponendo l’attenzione sui pericoli ai quali sono esposti bambini e adolescenti.

Nella bellissima Piazza Poidomani si è tenuto un interessante convegno in cui si è discusso un tema particolarmente caldo: bullismo e cyberbullismo. Nelle scuole ma non solo.

Un incontro voluto fortemente dall’amministrazione comunale di Sesto Campano sulla base del progetto “Il Bullismo non va in vacanza” che ha posto al centro delle attività i giovani e la loro tutela, grande interesse e partecipazione da parte dei cittadini per un momento di riflessione sui vari temi posti dai relatori che hanno evidenziato le varie problematiche, spesso purtroppo accade che soprattutto all’interno dei luoghi dove i giovani considerano sicuri si celano i più gravi pericoli, nell’occasione le due associazioni hanno anche presentato l’hastag #fermiamo il bullo come campagna di sensibilizzazione contro il bullismo.

Si ringrazia il sindaco Eustachio Macari, l’assessore all’istruzione Daniela Pio e tutta l’amministrazione comunale, i relatori Dott. Ciro Ascione, la Dott.ssa Sandra Fascia, la Dott.ssa Emanuela Cicerone, la Dott.ssa Rosaria Iannone, la moderatrice Monica Di Filippo – Presidente Genitori Arcobaleno Odv Venafro e a Matteo Bottiglieri che ha impreziosito la serata con un piacevole intervento musicale.