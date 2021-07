Il bronzo olimpico di Centracchio esalta il Molise: i messaggi di congratulazioni

ON. ANNAELSA TARTAGLIONE

“La medaglia di bronzo conquistata alle Olimpiadi da Maria Centracchio è un vanto grandissimo per il Molise e per Isernia. Conosco bene il suo impegno: sin da giovanissima ha dedicato la sua passione al judo allenandosi duramente e non si è mai arresa”. Lo dichiara la vice presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera Annaelsa Tartaglione, isernina, coordinatrice regionale del partito in Molise. “A lei va – aggiunge – il nostro incoraggiamento affinché da questo podio tragga tutta l’energia e la motivazione per raggiungere altri importanti risultati. Così come siamo vicini a tutti gli atleti della delegazione italiana a Tokyo che in questi giorni stanno dando il massimo in tutte le discipline. Siamo orgogliosi di loro”.

CONSIGLIO COMUNALE ISERNIA

A nome di tutto il Consiglio Comunale di Isernia, il presidente Giuseppe Lombardozzi si congratula con la nostra concittadina Maria Centracchio per il prestigioso titolo olimpico appena conseguito a Giochi Olimpici di Tokyo.

“Un risultato straordinariamente meritato che ha coronato i tanti sacrifici sportivi della nostra atleta isernina.

Allo stesso tempo esprimo un ringraziamento sincero a Maria Centracchio che, grazie alla sua vittoria, ha portato il nome della nostra città e della nostra regione alla ribalta internazionale.

Congratulazioni alla Sua famiglia”.

UNIONE STAMPA SPORTIVA MOLISE (Ussi)

A nome di tutto il gruppo dell’Unione Stampa Sportiva del Molise esprimo le più vive congratulazioni a Maria Centracchio per aver centrato uno storico risultato. La medaglia di bronzo ottenuta dalla judoka isernina alle Olimpiadi di Tokyo 2020 premia la tenacia e la determinazione di una donna esemplare, da sempre votata allo sport ‘di famiglia’ e che nel corso della sua carriera, nonostante la giovane età, ha già inanellato molteplici successi. Il Gruppo USSI, nel 2012, ‘incoronò’ Maria atleta dell’anno, individuando nelle sue grandi qualità umane e sportive il motore di quello che immaginavamo sarebbe stato un percorso luminoso. Oggi, ci piace pensare a quel riconoscimento come una sorta di ‘portafortuna’ per tutto ciò che Maria ha saputo guadagnarsi con enorme spirito di sacrificio, anche grazie agli insegnamenti del papà, il maestro di judo Bernardo Centracchio, della mamma e atleta Silvia Caruso e di un’intera famiglia che l’ha sempre supportata. Maria rappresenta tutti gli sportivi molisani che, ammirando le sue gesta, si sono commossi e identificati nel successo ottenuto. È, inoltre, motivo di orgoglio di una regione intera, troppo spesso dimenticata, capace di rivendicare il ruolo di fucina di talenti e di donne e uomini pieni di passione. Congratulazioni, Maria, hai dato a tutti noi una nuova possibilità: quella di credere nella realizzazione di un sogno.

I VENAFRANI PER VENAFRO

La prima medaglia olimpica per il Molise e da “I Venafrani per Venafro” non si fanno attendere

rallegramenti, consensi ed applausi all’indirizzo dell’atleta isernina Maria Centracchio che l’ha conquistata.

“A nome personale e quale referente del movimento popolare <I Venafrani per Venafro> -scrive il

giornalista Tonino Atella- esprimo piena soddisfazione e gioia infinita per la perfomance dell’atleta isernina

Maria Centracchio, che ai Giochi Olimpici in corso a Tokio ha conquistato una splendida e meritatissima

medaglia di bronzo nello judo. “Figlia d’arte”, ricordando i trascorsi sportivi del papà Bernardo sempre nello

judo disciplina a cui avviò la figlia sin dalla tenerissima età, Maria ha saputo rappresentare alla grande la

nostra terra molisana, piccola nelle dimensioni ma grande nelle realizzazioni dei suoi protagonisti, i molisani

per l’appunto, Maria Centracchio inclusa. Perciò “Chapeau” campionissima olimpica del piccolo grande

Molise e grazie per il tuo notevolissimo exploit in terra d’Oriente !”. Dei Centracchio piace qui ricordare la

loro trascorsa permanenza sportiva a Venafro con frequentatissima palestra sportiva, dove ovviamente lo

judo recitava la parte del leone, con papà Bernardo insuperabile istruttore e maestro per i suoi tanti allievi,

figlia Maria compresa.